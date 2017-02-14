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«Запомни, сынок: героями не рождаются, героями становятся»

15.02.2017 18:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает историю о том, что мудрое высказывание Суворова сделало труса героем!

«Запомни, сынок: героями не рождаются, героями становятся»

Во время битвы у реки Рымник молодой солдат суворовской армии Кузьма Шапкин испугался и решил отсидеться в кустах. Думал он, что военачальник никогда не узнает об этом, но оказалось, что Александр Васильевич Суворов всё видел.

Через несколько дней после этого сражения Суворов должен был вручать награды всем отличившимся бойцам. Кузьма Шапкин стоял вместе со своими сослуживцами и готов был провалиться со стыда сквозь землю. Вдруг слышит голос Суворова:

— Рядовой Шапкин, ко мне!

Не поверил Кузьма своим ушам, остался в строю, не шевелясь. Суворов повторил свой приказ. Делать нечего, подошёл он к командиру и получил на грудь свою медаль.

Тем же вечером все солдаты собрались вместе и начали рассказывать, за какой подвиг они получили награды и чем отличились. Один взял турецкое знамя, другой придумал хороший план нападения, третий в одиночку расправился с десятком врагов. Только Шапкин молчал и глаза прятал.

— Так за что же ты медаль свою получил, Кузьма? — спросил у него друг.

Ничего не ответил ему Шапкин, перевел тему разговора. И вот проходит неделя, Кузьма Шапкин всё также друзей-товарищей обходит стороной, на вопросы не отвечает. Решил пойти к самому Суворову и признаться в том, что сделал.

Пришёл Кузьма и отдал свою медаль, этому Суворов очень удивился, мол, как же так, медаль получил и вернуть хочет! Сознался ему Шапкин, что все то сражение просидел, дрожа, в кустах, поэтому награду и не должен был получить. После его рассказа Суворов неожиданно засмеялся и крепко обнял солдата.

— Ладно, Шапкин, молодец! Да знаю я, что ты сделал, но зла не держу. Хотел я тебя испытать, чтобы понять, что ты за человек. Запомни, Шапкин: героями не рождаются, героями становятся! Иди. А медаль твоя пусть пока у меня останется. Заслужишь — будешь гордо носить!

Не ошибся командир в Шапкине. Уже на следующий день в сражении тот в первых рядах ворвался в важную турецкую крепость, чем и заслужил и медаль, и славу.

По материалам книги «Рассказы о Суворове и русских солдатах»

 
 
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Великий полководец Александр Суворов прославился не только своим умом и грамотной тактикой сражений, но и своим отношениям к подчиненным. Он запросто мог...

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