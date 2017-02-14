Фактрум нашёл для читателя просто уморительные анекдоты, стоящие того, чтобы вы поделились ими со всеми своими знакомыми!





Мерзко континентальный климат — это когда за четыре дня можно увидеть лето, весну, осень и зиму, не выезжая при этом из города.