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10 свежих анекдотов, которые вы должны рассказать друзьям
15.02.2017 18:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя просто уморительные анекдоты, стоящие того, чтобы вы поделились ими со всеми своими знакомыми!
Мерзко континентальный климат — это когда за четыре дня можно увидеть лето, весну, осень и зиму, не выезжая при этом из города.
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Нет ничего лучше, чем встреча с любимыми друзьями на выходных. Так приятно собраться большой компанией и поделиться новостями, а ещё классными и свежими...
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