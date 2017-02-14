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Срок пребывания безвизовых туристов в Беларуси может быть увеличен
15.02.2017 19:39 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран может быть увеличен в несколько раз, но двигаться в этом направлении республика будет осторожно, заявил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.
© Sputnik Андрей Александров
С 12 февраля вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств. Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск. За два дня правом безвизового въезда в Беларусь уже воспользовалось почти 50 иностранцев.
"Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться, как привлечь иностранцев в белорусские санатории, то логично говорить о 12 или 14 днях (день приезда, день отъезда). Но повторюсь: пока еще слишком рано это обсуждать. Направление движения понятно. Но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью", — заявил Мирончик во время онлайн-конференции в Минске.
Он пояснил, что путевки в большинство санаториев рассчитаны либо 12 дней, либо 24. Мирончик подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и отдых является изюминкой Беларуси, которая совершенствуется и сейчас функционирует на очень хорошем уровне.
Кроме того, официальный представитель МИД обратил внимание, что Беларусь ведет переговоры с рядом стран на разных континентах по поводу облегчения визового режима. Среди них Сингапур, Филиппины, Уругвай, Македония и другие.
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран может быть увеличен в несколько раз, но двигаться в этом направлении...
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