МИНСК, 15 фев — Sputnik. Срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран может быть увеличен в несколько раз, но двигаться в этом направлении республика будет осторожно, заявил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.



© Sputnik Андрей Александров ГПК: более 460 иностранцев въехали в Беларусь без визы с 12 февраля

С 12 февраля вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств. Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск. За два дня правом безвизового въезда в Беларусь уже воспользовалось почти 50 иностранцев.

"Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться, как привлечь иностранцев в белорусские санатории, то логично говорить о 12 или 14 днях (день приезда, день отъезда). Но повторюсь: пока еще слишком рано это обсуждать. Направление движения понятно. Но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью", — заявил Мирончик во время онлайн-конференции в Минске.

Он пояснил, что путевки в большинство санаториев рассчитаны либо 12 дней, либо 24. Мирончик подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и отдых является изюминкой Беларуси, которая совершенствуется и сейчас функционирует на очень хорошем уровне.

Кроме того, официальный представитель МИД обратил внимание, что Беларусь ведет переговоры с рядом стран на разных континентах по поводу облегчения визового режима. Среди них Сингапур, Филиппины, Уругвай, Македония и другие.