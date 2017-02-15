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Очень забавные анекдоты, над которыми можно смеяться бесконечно

16.02.2017 10:56 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум предлагает читателю десятку анекдотов, способных вызвать смех даже у самого грустного человека!

Очень забавные анекдоты, над которыми можно смеяться бесконечно

У отца новорожденной девочки спрашивают:
— И как девочку назвали?
— Аврора.
— О, красиво, богиня утренней зари…
— Вот все так говорят, а дедушка заладил: крейсер, крейсер…

 
 
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Наличие хорошего чувства юмора довольно важно в нашей жизни. Даже на самые сложные ситуации можно взглянуть с оптимизмом, если знаешь, что потом ты над ней только...

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