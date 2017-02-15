|
Очень забавные анекдоты, над которыми можно смеяться бесконечно
16.02.2017 10:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум предлагает читателю десятку анекдотов, способных вызвать смех даже у самого грустного человека!
У отца новорожденной девочки спрашивают:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наличие хорошего чувства юмора довольно важно в нашей жизни. Даже на самые сложные ситуации можно взглянуть с оптимизмом, если знаешь, что потом ты над ней только...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии