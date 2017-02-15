Фактрум приготовил для читателя удивительную историю о смекалистом парне, решившем во что бы то ни стало удивить любимую!





Несколько лет назад я переписывался с одной милой девушкой Вконтакте. Встретиться у нас никак не получалось, она была слишком занята на работе. Через какое-то время я решил сделать ей сюрприз и прислать цветы на дом. Но вот беда: я знал только номер её дома, который она как-то упомянула в переписке. Номер же квартиры для меня оставался загадкой.

Тут мне пришла в голову гениальная идея. Я сделал довольно длинное видео, где не было ничего, кроме сменяющих друг друга ярких картинок, и отослал его предмету моих воздыханий, попросив включить его на весь экран вечером. А сам с друзьям, приехал к дому девушки и мы стали высматривать из какого же окна будет видна моя «цветомузыка».

Высмотрели, квартиру определили, а на следующий день я прислал девушке цветы. Вот уже четыре года мы с ней вместе и на свадьбу планируем включить то судьбоносное видео.