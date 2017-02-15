Любящие сердца похожи на бурлящий вулкан. Страсть и эмоции зашкаливают, они выбрасываются наружу подобно лаве. Извержение вулкана может продлиться несколько лет, есть, конечно, исключения из общего правила, где вулкан извергается уже три десятилетия, но это скорее исключение, чем правило. Рано или поздно он израсходует свои ресурсы и затихнет на время. Также и с людьми, со временем страсть утихает, эмоции становятся не такими яркими, как прежде. В этот момент возможно расставание. Когда новизна ощущений уходит, мужчина по-новому оценивает свою избранницу. Давайте разбираться в причинах, которые могут не в лучшую строну поменять мнение мужчины.





Посмотрите на ваши отношения со стороны. Вы случайно не заменяете мужчине маму? Нет ничего плохого в заботе, но всё должно быть в меру. Возможно, мужчина устал от чрезмерной опеки с вашей стороны. Оставьте немного времени для себя, не нужно его посвящать целиком и полностью любимому мужчине. Ни в коем случае не нужно приносить себя в жертву. Есть такой тип женщин, который живёт только ради мужчины. Через время дама недоумевает, почему любимый перестаёт ценить её заботу. Такая женщина теряет себя как личность. Если вы будете вызывать у мужа ассоциацию с его мамой, он может убежать. Сами подумайте, самодостаточному мужчине не очень-то хочется, чтобы с ним сюсюкались. Вы должны отличать заботу от сюсюканья, тогда в ваших отношениях всё будет хорошо.

Порядок и дисциплина – это хорошо, но опять же, в меру. Некоторые женщины очень требовательны к порядку не только на работе, но и в семье. Возможно, нужно быть немного помягче со своим мужчиной. Не каждому захочется ставить кружки в шахматном порядке и сдувать каждую пылинку с мебели. Если у спутника мягкий характер, он может превратиться в жуткого подкаблучника, а женщина потеряет к нему интерес. Мужчина более упрямого нрава будет потихоньку протестовать, питаясь надеждой, что отношения ещё можно сохранить. Когда эта надежда угаснет, он сбежит от своего генерала в юбке и будет наслаждаться свободой.

Если ваша интимная жизнь скучна и однообразна, мужчина может растерять весь интерес, ведь его нечем подпитывать. Разумеется, не только на женщине лежит ответственность за сексуальное разнообразие. Оба партнёра должны проявлять активность и стремиться доставлять друг другу удовольствие. В противном случае мужчина может искать удовольствия на стороне.

Как бы мужчина не любил свою женщину, он не будет долго терпеть трепетное отношение избранницы к своему бывшему. Поначалу он будет закрывать глаза, а затем его терпение лопнет. Ваш бывший должен остаться в прошлом. Мужчина будет видеть в нём соперника и будет прав.

Красивая и ухоженная женщина – мечта любого мужчины. Только вот совсем не обязательно все свои превращения выставлять напоказ. Ему не обязательно видеть яркую зелёную маску на лице и смотреть, как вы наносите уже десятый слой лака на ногти. Но некоторые дамы заходят ещё дальше, они буквально живут салонами красоты. А беседы с мужчиной сводятся к тому, где лучше сделать укладку или педикюр. Такая «красотка» может быстро надоесть мужчине. Не каждому захочется жить с женщиной, у которой на уме лишь салонные процедуры.

Текст: Flytothesky.ru