Привычки являются основой нашей повседневной жизни. Мы усваиваем либо хорошие привычки, поддерживающие нас, когда мы движемся к цели, либо привычки деструктивные, которые блокируют нам путь к успеху. Проверьте себя на их наличие, чтобы потом не удивляться, отчего вам так в жизни не везет.





1. Желание получить одобрение

Иногда мнение других действительно важно, но вам не нужно оглядываться на них постоянно, чтобы получить одобрение или разрешение на свои дальнейшие действия. Вы сами себе хозяин, несущий ответственность за свои успехи и неудачи.

2. Перекладывание вины

Это так заманчиво спихнуть вину с собственных плеч на кого-то другого или же списать все промахи на третьих лиц. Перестаньте выгораживать себя и изыщите пути, чтобы разрешить созданную вами проблему; в конце концов, вы все еще можете контролировать свои действия.

3. Размытые цели

У многих людей есть идея, концепция или мечта, но нет выработанного плана и четкого видения. Определение целей является первым шагом на пути к их осуществлению, а без плана действий вы можете легко сойти с верного пути и попросту заблудиться.

4. Неуверенность в себе

Неуверенность в себе – это убийца любых мечтаний. Негативное мышление и страх быть отвергнутым только подпитывают чувство неуверенности и нерешительности. Если вы будете постоянно сомневаться в себе и достижимости своих целей, то ваши пессимистические настроения станут самореализовываться.

5. Бездействие

Промедление и затягивание дел идут рука об руку с бездействием и самоуспокоением. Неспособность двигаться вперед приводит к стагнации или застою. Если вы боитесь сделать следующий шаг, то в конечном итоге над вами возьмут верх инертность и безразличие.

6. Отвлекающие факторы

Огромный привет социальным сетям! Когда ваше внимание разрывается между массой отвлекающих факторов, продуктивным вы не станете, а цели незаметно отойдут на второй план. Научитесь концентрироваться на приоритетах и тренировать силу воли, иначе никаких положительных результатов вы не добьетесь.

7. Неконструктивная самокритика

Если вы будете постоянно вести с самим собой уничижительный диалог, вы только добавите негатива в вашу жизнь. Заставьте своего внутреннего язвительного критика замолчать. Делайте акцент не на неудачах, а на том, чем вы гордитесь.

8. Пребывание в зоне комфорта

Многие люди с огромным страхом идут на риск либо стараются его избегать. Выход за пределы зоны комфорта означает прыжок почти в неизвестность, но вы никогда не узнаете, на что вы действительно способны, если не прыгнете. Помните, что с большим риском приходит и возможность большого успеха.

9. Перфекционизм

Постоянно стремясь к совершенству, вы только устанавливаете для себя недостижимую планку. Жизнь – это взлеты и падения, потому признайте, что вы тоже будете делать ошибки и извлекать из них полезные уроки.

10. Ожидание нужного момента

Когда вы выжидаете нужный момент, вы рискуете провести всю свою жизнь на скамейке запасных игроков. Не позволяйте опасениям и страхам тормозить вас. Если вы не рискнете начать, у вас никогда ничего и не выйдет.

11. Неумение быть настойчивым

Вы заблуждаетесь, если думаете, что таланту настойчивость не нужна. Конечно, талант – это плюс, но он также может долгое время пребывать в безвестности, если не сумеет громко заявить о себе. Настойчивость – это тот самый двигатель и второе дыхание, приводящие чемпионов к финишной черте.

12. Неумение задавать вопросы

Люди с пытливым умом лучше понимают этот мир и быстрее вскарабкиваются на вершину, поскольку вооружены информацией, необходимой для принятия оптимальных решений. Те, кто считают, что знают все, жестоко ошибаются.

13. Неумение извиняться за свои ошибки

Брать на себя ответственность за ошибки трудно, неприятно и порой болезненно. Фактически это удар по собственному эго. Однако умение извиниться всегда вызывает уважение людей и ведет к более доверительным отношениям.

14. Неумение принять проигрыш

Не позволяйте провалу, проигрышу или неудаче сбить вас с ног. Мало того, проигрыш тоже можно носить как медаль. Вы взяли на себя риск, и это не сработало. Это ужасное чувство, но признайте, что вы не одиноки. Невозможно стать настоящим чемпионом, не проиграв в своей жизни хотя бы один бой.

Текст: Flytothesky.ru