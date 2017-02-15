Как часто приходится слышать категоричную фразу: «Женская дружба долго не живет». Почему в обществе укоренилось такое мнение? Быть может из-за того, что на это есть веские причины? К примеру, почему так часто рушится женская дружба? Есть несколько основных причин, из-за которых распадаются отношения между двумя женщинами.





Именно так, поскольку дружба – это тоже чувства, тоже отношения, хоть и без сексуальной подоплеки. А чувств и эмоций в дружбе – не меньше, чем в любовном союзе! Как раз из-за них может дать трещину даже самая крепкая дружба.

Часто встречаются примеры, когда дружба брала свое начало из самого детства. Она может пройти через все школьные годы, затронув даже институтское время. После начинается этап взрослой жизни, во время которого даже дружба с детского сада может распасться. Почему? Все дело в том, что в детстве двум девушкам, девочкам дружить просто. Им нечего делить, они находятся практически на равных позициях. Но с началом взрослой жизни все меняется. Кто-то может выйти замуж, появляются дети. Если в этот период одна подруга находится в одиночестве или больше занята построением карьеры, то со временем ей будет не о чем поговорить с той, кто больше нацелена на семейное счастье.

Неравными отношения становятся и в том момент, когда резко меняется социальный статус одной из подруг. Только в сказках богатая женщина может водить дружбу с более бедной подругой. Женщинам крайне важно внешне показывать свое благополучие, поэтому если у кого-то из подруг материальное положение явно отличается, то дружбе не бывать.

Настоящий бич женской дружбы – это зависть. Дружеские отношения заканчиваются там, где начинается это подлое, предательское чувство. Как распознать зависть? Например, подруга может попросту отвернуться от объекта своей зависти. Это классическая реакция, поскольку внешний раздражитель (т.е. объект зависти) хочется убрать из поля своего зрения.

«С глаз долой – из сердца вон» – еще одна причина для распада женской дружбы. Конечно, случается такое, что после отъезда одной из женщин в другой город или страну дружба становится только прочнее, но чаще всего все сводится к тому, что контакт пропадает.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов банальную конкуренцию, которая у женщин проявляется из-за стремления привлечь одного и то же мужчину.

Таковы основные причины, из-за которых рушится женская дружба. И пусть она не так прочна, как хотелось бы, но в мире все-таки есть примеры, когда дружеский союз двух женщин проходит огонь, воду и медные трубы.

Текст: Flytothesky.ru