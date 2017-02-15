﻿ Дежавю: когда стоит беспокоиться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дежавю: когда стоит беспокоиться

16.02.2017 15:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Ощущение, что мы уже были в такой же ситуации, видели и делали то же самое, может напугать и буквально «вогнать в ступор». Особенно, когда мы четко осознаем, что в реальности никогда ничего подобного не происходило.

Дежавю: когда стоит беспокоиться

Такое странное состояние испытывают от 60 до 70% совершенно здоровых людей. Чаще всего оно связано с «картинкой», которую видит человек, реже – с произнесенными словами.

Дежавю возникает, в основном, в возрасте 15-25 лет. Чем старше мы становимся, тем меньше подобных случаев. Наиболее восприимчивыми являются те, кто имеет высокий уровень образования, путешествует и открыт для всего нового. Кроме того, появлению дежавю способствует усталость и стресс.

Как возникает дежавю?

Сканирование мозга пациентов с височной эпилепсией помогает дать некоторое представление о механизме возникновения дежавю. Часть височной доли в мозге находится чуть ниже гиппокампа. Процессы, происходящие в височной доле, активируют два контура в гиппокампе. Один контур отвечает за наше сиюминутное восприятие внешнего мира, второй извлекает воспоминания из прошлого.

Одновременная активация контуров «сжимает» время и заставляет нас «вспомнить сегодняшний день».

Когда стоит волноваться?

Как уже говорилось, дежавю может быть симптомом височной эпилепсии. Но чтобы заподозрить это заболевание, требуется ряд условий:

1. Иллюзии возникают несколько раз в месяц.
2. Сопровождаются странными «сказочными» сценами.
3. Иногда заканчиваются аритмией или потерей сознания.

Дежавю также наблюдается при деменции. Пациенты с лобно-височной деменцией постоянно придумывают истории о своей нынешней жизни, пытаясь оправдать странные ощущения. В любом случае с дежавю надо обращаться не к психиатру, а к неврологу.Дежавю: когда стоит беспокоиться

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ощущение, что мы уже были в такой же ситуации, видели и делали то же самое, может напугать и буквально «вогнать в ступор». Особенно, когда мы четко осознаем, что в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Почему мужчина потерял интерес?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика