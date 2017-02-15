Ощущение, что мы уже были в такой же ситуации, видели и делали то же самое, может напугать и буквально «вогнать в ступор». Особенно, когда мы четко осознаем, что в реальности никогда ничего подобного не происходило.





Такое странное состояние испытывают от 60 до 70% совершенно здоровых людей. Чаще всего оно связано с «картинкой», которую видит человек, реже – с произнесенными словами.

Дежавю возникает, в основном, в возрасте 15-25 лет. Чем старше мы становимся, тем меньше подобных случаев. Наиболее восприимчивыми являются те, кто имеет высокий уровень образования, путешествует и открыт для всего нового. Кроме того, появлению дежавю способствует усталость и стресс.

Как возникает дежавю?

Сканирование мозга пациентов с височной эпилепсией помогает дать некоторое представление о механизме возникновения дежавю. Часть височной доли в мозге находится чуть ниже гиппокампа. Процессы, происходящие в височной доле, активируют два контура в гиппокампе. Один контур отвечает за наше сиюминутное восприятие внешнего мира, второй извлекает воспоминания из прошлого.

Одновременная активация контуров «сжимает» время и заставляет нас «вспомнить сегодняшний день».



Когда стоит волноваться?

Как уже говорилось, дежавю может быть симптомом височной эпилепсии. Но чтобы заподозрить это заболевание, требуется ряд условий:

1. Иллюзии возникают несколько раз в месяц.

2. Сопровождаются странными «сказочными» сценами.

3. Иногда заканчиваются аритмией или потерей сознания.

Дежавю также наблюдается при деменции. Пациенты с лобно-височной деменцией постоянно придумывают истории о своей нынешней жизни, пытаясь оправдать странные ощущения. В любом случае с дежавю надо обращаться не к психиатру, а к неврологу.

Текст: Flytothesky.ru