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Звёздный час кота-обжоры

16.02.2017 17:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает уморительную историю про отношения кота Барсика с холодильником!

Звёздный час кота-обжоры

Был у моего друга Серёги кот Барсик — здоровая наглая рыжая скотина с бьющей через край энергией. Кота притащила домой дочка Серёги совсем мелким, но даже с возрастом Барсик не растерял своих охотничьих инстинктов.

Барсик днями и ночами проводил у холодильника, ожидая, пока кто-то из хозяев не совершит оплошность, открыв дверцу. Едва она распахивалась, как кот кидался внутрь и сметал с полок всё, до чего мог дотянуться, утаскивая добычу под диван и пожирая её там с утробным урчанием. Бесчисленное количество раз Барсика случайно запирали в холодильнике, и он сидел там несколько часов, один в темноте и холоде, как космонавт в кабине сломанного корабля. Ещё чаще его отлавливали и давали втык, но тот не сдавался.

Но однажды кот всё-таки был сломлен. Подкосил Барсика Его Величество ВЫБОР. Как-то котяра не успел и прибежал к холодильнику, когда дверца уже закрывалась… Но Сёрега отвлекся и не до конца закрыл её, не заметив этого факта. Зато это заметил Барсик. Да, вот он — его звёздный час! Вся Вселенная лежала у его лап!

Спустя несколько часов Серёга шёл мимо кухни и увидел тусклый свет. У слегка приоткрытой дверцы приснопамятного холодильник сидел Барсик, вяло подрагивая хвостом. Кот, как зачарованный, смотрел в недра холодильника. Он понимал, что сожрать сразу всё не в его силах. Бедное животное так и не смогло выбрать, с чего же ему начать пир…

Серёга подошел и закрыл дверцу. Барсик горько вздохнул и поплелся прочь из кухни…

 
 
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Абсолютно все хозяева не могут устоять и не покормить любимого котика, сидящего с умильной мордой и так и требующего еды. А хитрые коты пользуются этим вовсю!

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