Фактрум делится с читателем очень забавными историями, главными героями которых являются милые пушистые создания.





Собралась я тут на прошлой неделе к подруге в гости. Путь мой пролегал через довольно полностью закрытый дворик, с одной стороны — арка, а с другой — выезд. Шла я по тропинке и увидела, как огромный пёс непонятной породы тащит в зубах маленького ребенка. «Что делать?!» — пронеслась у меня мысль.

Побежала я за этой собакой изо всех сил, а сама боюсь до ужаса: вдруг она ребенка покусает или меня? А псинка спокойно донесла ребёнка до песочницы, где играли трое таких же малышей, положила его аккуратненько и сама легла рядом, сделав вид, что уснула. И тут один из ребятишек вылез из песочницы и, оглянувшись на пса, потопал к арке. Как же, там же люди, машины, интересно же!

Пёс, приоткрыв глаза, наблюдал. И вот когда до арки малышу осталось сделать всего пять шажков, собака вскочила и в два прыжка догнала «дезертира», взяла за капюшон курточки и отнесла обратно в песочницу… Граница на замке!