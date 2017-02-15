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3 уморительно смешные истории из жизни домашних питомцев

16.02.2017 17:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем очень забавными историями, главными героями которых являются милые пушистые создания.

3 уморительно смешные истории из жизни домашних питомцев

Собралась я тут на прошлой неделе к подруге в гости. Путь мой пролегал через довольно полностью закрытый дворик, с одной стороны — арка, а с другой — выезд. Шла я по тропинке и увидела, как огромный пёс непонятной породы тащит в зубах маленького ребенка. «Что делать?!» — пронеслась у меня мысль.

Побежала я за этой собакой изо всех сил, а сама боюсь до ужаса: вдруг она ребенка покусает или меня? А псинка спокойно донесла ребёнка до песочницы, где играли трое таких же малышей, положила его аккуратненько и сама легла рядом, сделав вид, что уснула. И тут один из ребятишек вылез из песочницы и, оглянувшись на пса, потопал к арке. Как же, там же люди, машины, интересно же!

Пёс, приоткрыв глаза, наблюдал. И вот когда до арки малышу осталось сделать всего пять шажков, собака вскочила и в два прыжка догнала «дезертира», взяла за капюшон курточки и отнесла обратно в песочницу… Граница на замке!

 
 
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Частенько домашние животные откалывают такие фокусы, что начинаешь задаваться вопросом: «Да что у них в голове творится-то?!». Нет, понять их логику совершенно...

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