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Свежая десятка анекдотов, заставляющая кататься по полу от смеха

16.02.2017 19:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает читателю десятку новых анекдотов, приносящих радость!

Свежая десятка анекдотов, заставляющая кататься по полу от смеха

— Предположим, что у тебя 10 яблок и кто-то попросил у тебя 2. Сколько у тебя осталось?
— По-прежнему 10.
— Ну… Допустим, кто-то отнял у тебя 2 яблока силой. Сколько у тебя осталось?
— 10 яблок и один труп. А продолжишь задавать дурацкие вопросы — станет два!

 
 
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Сложно представить мир, в котором у людей не было бы чувства юмора. Наверняка тогда было очень грустно и скучно жить.

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