А Фактрум предлагает читателю десятку новых анекдотов, приносящих радость!





— Предположим, что у тебя 10 яблок и кто-то попросил у тебя 2. Сколько у тебя осталось?

— По-прежнему 10.

— Ну… Допустим, кто-то отнял у тебя 2 яблока силой. Сколько у тебя осталось?

— 10 яблок и один труп. А продолжишь задавать дурацкие вопросы — станет два!