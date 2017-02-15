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Свежая десятка анекдотов, заставляющая кататься по полу от смеха
16.02.2017 19:14 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум предлагает читателю десятку новых анекдотов, приносящих радость!
— Предположим, что у тебя 10 яблок и кто-то попросил у тебя 2. Сколько у тебя осталось?
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Сложно представить мир, в котором у людей не было бы чувства юмора. Наверняка тогда было очень грустно и скучно жить.
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