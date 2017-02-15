﻿ 5 жизненных историй, от которых у вас потеплеет на душе. 21.by
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5 жизненных историй, от которых у вас потеплеет на душе

16.02.2017 19:58 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю пятёрку очень добрых историй, которые заставят ваше сердце трепетать!

5 жизненных историй, от которых у вас потеплеет на душе

Когда я была маленькой, то по радио часто крутили одну песню, которая мне очень нравилась. В силу возраста я не смогла узнать, как же она называется, а мама и вовсе на запомнила. Долгое время название любимой композиции оставалось для меня тайной.

До вчерашнего дня. Я шла по улице и услышала, как у идущей впереди меня женщины заиграла та самая песня. Не особо задумываясь, я кинулась к ней. Догнала и спросила, как называется песня, стоящая у неё на звонке. Какое у этой женщины было лицо! Оказывается, она тоже давно искала эту песенку, и только недавно сын каким-то чудом нашёл её. Эта добрая женщина протянула мне телефон, и, покопавшись в аудиозаписях, я смогла всё-таки узнать название той песни! Спустя целых двадцать лет!

 
 
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Очень важно сохранять добро в своём сердце и дарить его людям. Ведь если вы сделаете что-то хорошее, то оно обязательно вернётся к вам приумноженным, даря счастье...

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