Фактрум рассказывает смешную историю про незадачливого «зайца», решившего обмануть таксиста.





Возвращаюсь я как-то вечером пятницы домой с гулянки. Таксист называет мне сумму поездки, получается что-то около пятисот рублей. Ладно, едем… Ночь, темнота, снег падает… И тут мне в голову закрадывается мысль: «А, может, мне сбежать, не заплатив? Жалко свои кровные 500 рублей-то…».

Сказано — сделано. Тормозит таксист возле моего дома, я открываю дверь и вылетаю из машины. Сразу же ударяюсь головой о крышу, но меня это не останавливает. Собираюсь с силами и бегу что есть духу. Через пару секунд спотыкаюсь о бордюр и лечу через скамейку. Встаю, впопыхах дергаю ногой в брюках, чья штанина застряла, зацепившись за торчавший из скамейки гвоздь, как итог — рву штаны в клочья. Потом полминуты истерично пытаюсь открыть домофон ключом от проходной на работе…

Все это время таксист наблюдает за моими «грациозными» телодвижениями с ужасом на лице. «Блин, мужик наверняка в шоке…» — проносится у меня в голове…

И тут до меня доходит! Я же сразу заплатил таксисту, как только сел в машину!