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Самые классные анекдоты недели, вызывающие хохот

16.02.2017 20:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю уморительные анекдоты, которые могут стать вашими любимыми!

Самые классные анекдоты недели, вызывающие хохот

— Мужчина, помогите вещи перевезти.
— Куда?
— К вам!

 
 
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Многие истории, произошедшие в реальной жизни, становятся анекдотами. Поэтому, если вы стали участником чего-то смешного, обязательно поделитесь этим с друзьями.

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