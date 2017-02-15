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Самые классные анекдоты недели, вызывающие хохот
16.02.2017 20:07 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю уморительные анекдоты, которые могут стать вашими любимыми!
— Мужчина, помогите вещи перевезти.
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Многие истории, произошедшие в реальной жизни, становятся анекдотами. Поэтому, если вы стали участником чего-то смешного, обязательно поделитесь этим с друзьями.
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