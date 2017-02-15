А Фактрум делится с читателем полезными советами, которые проверены временем и опытом тысяч людей на кухне.
Чтобы тесто для выпечки оставалось мягким и на следующий день, добавьте в тесто немного разведенного картофельного крахмала.
Если вы добавите в тесто чайную ложку коньяка заместо дрожжей, то оно станет намного ароматнее и вкуснее.
Для получения красивой золотистой корочки на мясе, намажьте его мёдом перед запеканием или жаркой.
Замочите рис в холодной воде на полчаса, тогда он будет рассыпчатым после варки. А чтобы он не разварился, просто обжарьте рис на сковороде в течение нескольких минут.
Если вы не хотите ждать несколько часов, пока сварится свёкла, то опустите её в воду и кипятите в течение 30 минут, а затем слейте воду и поставьте кастрюлю с корнеплодом под струю холодной воды на 15–20 минут. Такой резкий перепад температур доведет свёклу до готовности.
Подвявшую зелень можно снова сделать свежей, положив её в воду с несколькими каплями столового уксуса.
Если вы смочите холодной водой лезвие ножа, то вареные яйца не будут крошиться при резке.
Сделать самый простой салат из овощей более вкусным и пикантным может добавление ванили на кончике ножа.
Если вы собрались приготовить печенье или пирог, а яиц под рукой не оказалось, то их с легкостью заменит банан. Половина среднего банана может заменить одной яйцо.
Чтобы сыр не прилипал к тёрке, смажьте её растительным маслом.
Фасоль или горох сварятся намного быстрее, если в несоленую кипящую воду каждые 5–10 минут добавлять столовую ложку ледяной воды.
Подсохший лимон возможно снова сделать свежим, если опустить его в тарелку с водой на два часа.
Приготовить вкусные котлеты будет намного проще, если оставить фарш с добавлением лука, соли и специй на несколько часов в холодильнике. Тогда котлетки получатся намного сочнее и вкуснее из-за того, что фарш замариновался.
Чтобы рыба при жарке не пригорела, смазывайте маслом саму рыбу, а не дно сковородки.
Ломтики картофеля не будут склеиваться или прилипать к сковороде, если перед жаркой их промыть в холодной воде, а потом просушить бумажным полотенцем.
Перед обжаркой куриную печень стоит посыпать сахаром, тогда она будет более мягкой.
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