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20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

16.02.2017 20:30 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум делится с читателем полезными советами, которые проверены временем и опытом тысяч людей на кухне.

20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

  • Чтобы тесто для выпечки оставалось мягким и на следующий день, добавьте в тесто немного разведенного картофельного крахмала.
  • Если вы добавите в тесто чайную ложку коньяка заместо дрожжей, то оно станет намного ароматнее и вкуснее.
  • Для получения красивой золотистой корочки на мясе, намажьте его мёдом перед запеканием или жаркой.
  • Замочите рис в холодной воде на полчаса, тогда он будет рассыпчатым после варки. А чтобы он не разварился, просто обжарьте рис на сковороде в течение нескольких минут.

20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

  • Если вы не хотите ждать несколько часов, пока сварится свёкла, то опустите её в воду и кипятите в течение 30 минут, а затем слейте воду и поставьте кастрюлю с корнеплодом под струю холодной воды на 15–20 минут. Такой резкий перепад температур доведет свёклу до готовности.
  • Подвявшую зелень можно снова сделать свежей, положив её в воду с несколькими каплями столового уксуса.
  • Если вы смочите холодной водой лезвие ножа, то вареные яйца не будут крошиться при резке.
  • Сделать самый простой салат из овощей более вкусным и пикантным может добавление ванили на кончике ножа.

20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

  • Если вы собрались приготовить печенье или пирог, а яиц под рукой не оказалось, то их с легкостью заменит банан. Половина среднего банана может заменить одной яйцо.
  • Чтобы сыр не прилипал к тёрке, смажьте её растительным маслом.
  • Фасоль или горох сварятся намного быстрее, если в несоленую кипящую воду каждые 5–10 минут добавлять столовую ложку ледяной воды.
  • Подсохший лимон возможно снова сделать свежим, если опустить его в тарелку с водой на два часа.

20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

  • Приготовить вкусные котлеты будет намного проще, если оставить фарш с добавлением лука, соли и специй на несколько часов в холодильнике. Тогда котлетки получатся намного сочнее и вкуснее из-за того, что фарш замариновался.
  • Чтобы рыба при жарке не пригорела, смазывайте маслом саму рыбу, а не дно сковородки.
  • Ломтики картофеля не будут склеиваться или прилипать к сковороде, если перед жаркой их промыть в холодной воде, а потом просушить бумажным полотенцем.
  • Перед обжаркой куриную печень стоит посыпать сахаром, тогда она будет более мягкой.

20 кухонных лайфхаков, которые выручат вас в любой ситуации

 
 
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