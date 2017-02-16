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Десятка уморительнейших анекдотов
17.02.2017 11:57 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя замечательные анекдоты и шутки, вызывающие громкий хохот!
— Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.
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Многие сюжеты для анекдотов взяты из реальной жизни. Конечно, ведь вокруг происходит столько всего забавного, что просто нельзя не поделиться этим с друзьями.
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