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Десятка уморительнейших анекдотов

17.02.2017 11:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя замечательные анекдоты и шутки, вызывающие громкий хохот!

Десятка уморительнейших анекдотов

— Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя.
— А как?!
— Поставить ручку, написать на ней «Не крутить» — и всё…

 
 
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Многие сюжеты для анекдотов взяты из реальной жизни. Конечно, ведь вокруг происходит столько всего забавного, что просто нельзя не поделиться этим с друзьями.

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