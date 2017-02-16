Ацтеки обычно представляются нам как суровые воины, которые постоянно захватывали чужие территории и практиковали жестокие ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Тем не менее, культура ацтеков оставила человечеству интересные разработки в области сельского хозяйства и прикладного искусства. Некоторыми из них мы пользуемся и сейчас.





На языке ацтеков («науатль») до сих пор говорят около миллиона человек. Кошениль, «плавающие сады» и многие рецепты с использованием целебных растений также являются наследием ацтеков. Что касается жестоких и странных обычаев, принятых в ацтекском обществе, их можно понять только в контексте истории.

Войны, которые вели ацтеки, в некотором отношении были необходимы. Предки ацтеков («чичимеки») начали селиться в южной части Мексики в начале 12 века. Когда они прибыли в долину Мехико, там уже существовало несколько городов-государств. В течение более полувека племена чичимеков избегали других народов и обосновались на острове посреди озера Тескоко. Именно там, как гласит легенда, они увидели орла, сидящего на кактусе — знак, который обещал им покровительство Бога Уицилопочтли. В 1325 г н.э. ацтеки создали свой город Теночтитлан (современный Мехико) и начали войну с целью захвата соседних земель. В 1430 году был заключен союз с двумя крупными населенными пунктами. Это стало рождением империи ацтеков, которая процветала почти 100 лет вплоть до прибытия Кортеса.

Европейцы, знакомясь с культурой и бытом ацтеков, были удивлены, насколько развитой оказалась система управления и образования в государстве. Большой интерес также вызвали методы ведения сельского хозяйства.

1. Плавающие сады.





Земли, которые получили ацтеки, были не слишком пригодны для выращивания огородных культур, а на острове практически не было хорошей почвы. Это не помешало ацтекам производить достаточное количество пищи. Одним из самых интересных изобретений стали «плавающие сады» (чинампас). На озере делали платформы из камыша и веток (размером примерно 27×2 м). Эти «островки» заполняли грязью и компостом, а вокруг высаживали ивы, чтобы закрепить плавающий участок. В качестве удобрения использовали человеческий навоз, сохраняя тем самым чистоту в городе и обеспечивая подкормку растениям.

Благодаря такой технологии, ацтеки могли накормить все население, причем жителям только одного Теночтитлана требовалось до 40 тысяч тонн кукурузы в год. Наряду с кукурузой выращивали бобы, тыкву и держали домашних животных (индюков).

2. Всеобщее образование.





У ацтеков существовал строгий закон, обязывающий получить образование. Учеба начиналась дома: девочкам показывали, как вести хозяйство, мальчики осваивали профессии своих отцов. Воспитание было очень суровым. Малолетним детям давали мало еды, чтобы они могли научиться подавлять аппетит. Мальчикам приходилось труднее всего: их подвергали воздействию экстремальных температур, чтобы развить стойкость и «каменное сердце воина». Наказание за непослушание было еще более жестоким: в возрасте 9 лет мальчиков могли побить кактусами с шипами; в возрасте 10 лет заставляли вдыхать дым от горящего чили; в 12-летнем возрасте связывали и оставляли лежать на холодном мокром коврике. Девочек, если они плохо работали, били палкой.

В возрасте 12-15 лет все дети шли в школу «cuicacalli» (дом песни), где их учили обрядовым песнопениям и религии своего народа. Путь до школы проходил под надзором старейшины, чтобы никто не прогуливал.

Начиная с 15-летнего возраста, девочки больше не посещали школу, а мальчики из семей простолюдинов ходили в «telpochcalli» (военное училище), где оставались на ночь. Богатых подростков отправляли в другие школы, которые назывались «calmécac». Там, помимо военной подготовки, их обучали архитектуре, математике, живописи и истории. Все священники и чиновники были выпускниками этой школы.

3. Спортивные игры.





Игра «ollama» или «tlachtli» (по названию поля) отчасти похожа на баскетбол и на футбол. Вокруг поля возводили стены, которые были в 3 раза выше роста мужчин. В верхней части стены прикрепляли каменные кольца, в которые надо было попасть резиновым мячом, используя бедра, колени или локти.

В игре могли участвовать только знатные люди, и в случае победы команде разрешалось попытаться ограбить присутствующих. Иногда на поле совершались человеческие жертвоприношения.

Зрители часто делали ставки на ту или иную команду, несмотря на то, что детям с самого раннего возраста запрещали это делать. Проигравший иногда вынужден был продаваться в рабство, так как не мог заплатить долг.

«Ollama» — не единственный опасный вид спорта, в который играли ацтеки. Так, например, в деревне устанавливали большой столб с веревками, привязанными наверху. Мужчины надевали на себя «крылья», обматывали веревкой талию и прыгали вниз. Платформа, расположенная сверху, начинала вращаться, и люди должны были совершить 13 оборотов до приземления. Испанцы называли это «Volador».

4. Народная медицина.





Врачей в ацтекском обществе называли «tictil». Они лечили с помощью растительных отваров, экстрактов и разных магических средств. В ацтекских рукописях записано 1550 рецептов и характеристики 180 лекарственных трав и деревьев.

Рецепт «от боли и жара в сердце» включал такие ингредиенты, как золото, бирюза, красный коралл и сгоревшее сердце оленя. Головные боли лечили, делая разрез на черепе лезвием из обсидиана.

В качестве дезинфицирующего средства широко применялся сок агавы, а для облегчения сильной боли – растение «chicalote». Сок агавы до сих пор используется против пищевых отравлений и золотистого стафилококка.

Испанцы обнаружили у ацтеков «пассифлору» — ползучую лозу, которая напомнила им терновый венец Христа. Ацтеки использовали это растение как успокаивающее средство. Оно получило распространение и в Европе.

Алкоголь на всей территории империи был запрещен. Его могли пить только старики, достигшие 70-летнего возраста. Состоятельные ацтеки употребляли горячий шоколад «cacahuatl», рецепт которого унаследовали от индейцев майя.

5. Кошениль.





До испанского завоевания ацтеков европейцы получали красный оттенок с помощью растительного экстракта под названием «безумный красный». Он был бледнее, чем тот, что делали ацтеки. Их секретный ингредиент — крошечный жук «кошениль», который обитает на кактусах «опунция». Четверть тела жука состоит из карминовой кислоты. Чтобы получить 450 г экстракта, требуется 70000 насекомых. Испанцы более 300 лет вывозили кошениль в Европу, пока в конце 19 века не был изобретен синтетический заменитель. Сейчас кошениль используют в производстве некоторых продуктов питания.

Умелое ведение сельского хозяйства, спортивные игры, медицина, система воспитания и даже «боевая раскраска» — все было направлено на то, чтобы всячески укрепить дух и тело воина. Некоторые достижения ацтеков оказались настолько полезными, что «перекочевали» в Европу и используются до сих пор.

Текст: Flytothesky.ru