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Негативное мышление и как с ним бороться
17.02.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Застраховаться от периодического возникновения негативных мыслей невозможно, но вот наловчиться давать им отпор и не позволять загрузить себя и каждодневно управлять настроением жизненно необходимо. Например, вас неотступно мучает мысль, что вашей депрессии конца не видно. Естественно, это вам не дает встряхнуться и несколько приободриться, так как мысль полностью завладела сознанием, почти поработив его. Нередко негативные мысли появляются банально по привычке и вряд ли они отражают реальное положение вещей, следовательно, от них надо однозначно избавляться.
Пагубные модели мышления
Проверьте себя: какие наиболее частые пагубные модели мышления, вносящие весомый вклад в ваш долгосрочный негативный настрой, вы у себя находите?
1. Все или ничего
Вы неизменно рассматриваете все ситуации в черно-белых тонах, думая, что возможны только два выхода или два результата.
2. Катастрофизация
Вы всегда пребываете в ожидании самого мрачного и наихудшего без учета иных альтернативных вариантов, вероятность которых весьма высока.
3. Навешивание ярлыков
Вы жестко раздаете всем оценки (включая себя), при этом скупясь даже на самую простейшую похвалу или доброе слово.
4. Отрицание любого позитива
Вы живете событиями более неактуального прошлого и активно игнорируете положительный опыт, ну или же рассматриваете его как непрогнозируемую случайность.
5. Чтение мыслей
Вы всегда знаете то, что уже думают или, возможно, еще подумают другие.
6. Персонализация
Вы даете оценку поведенческих моделей других людей, проецируя их поведение в основном на себя.
7. Эмоциональное убеждение
Вы беспрекословно верите во что-то, считая это истиной, так как полагаетесь на собственные внутренние ощущения.
Борьба с негативом в мыслях
Первейшим действием в противостоянии негативным мыслям станет ваше понимание того, что мысли эти все же у вас присутствуют. Включив режим мощного самоконтроля, вы сможете их фиксировать и замечать то, как они трансформируют ваше настроение и поведение. И еще, задайтесь следующими вопросами:
• Есть ли веские причины, чтобы именно так думать?
Задавая себе эти вопросы, вы начнете избавляться от отрицательной внутренней установки, перестроившись на более гибкое мышление. Помимо этого, попробуйте попрактиковать осознанность: стоит вам уловить у себя негативно заряженную мысль, немедленно зафиксируйте её и выбросьте прочь без эмоций, дабы она не завладела вами основательно. Пусть это действие по выбрасыванию плохих мыслей станет привычкой.
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Застраховаться от периодического возникновения негативных мыслей невозможно, но вот наловчиться давать им отпор и не позволять загрузить себя и каждодневно...
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