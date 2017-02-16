Застраховаться от периодического возникновения негативных мыслей невозможно, но вот наловчиться давать им отпор и не позволять загрузить себя и каждодневно управлять настроением жизненно необходимо. Например, вас неотступно мучает мысль, что вашей депрессии конца не видно. Естественно, это вам не дает встряхнуться и несколько приободриться, так как мысль полностью завладела сознанием, почти поработив его. Нередко негативные мысли появляются банально по привычке и вряд ли они отражают реальное положение вещей, следовательно, от них надо однозначно избавляться.





Пагубные модели мышления

Проверьте себя: какие наиболее частые пагубные модели мышления, вносящие весомый вклад в ваш долгосрочный негативный настрой, вы у себя находите?

1. Все или ничего

Вы неизменно рассматриваете все ситуации в черно-белых тонах, думая, что возможны только два выхода или два результата.

Пример: «Или я стану топ-сотрудником, или я лузер».

2. Катастрофизация

Вы всегда пребываете в ожидании самого мрачного и наихудшего без учета иных альтернативных вариантов, вероятность которых весьма высока.

Пример: «Я обязательно разволнуюсь, завалю экзамен и тогда меня непременно отчислят».

3. Навешивание ярлыков

Вы жестко раздаете всем оценки (включая себя), при этом скупясь даже на самую простейшую похвалу или доброе слово.

Пример: «Я полная бездарь».

4. Отрицание любого позитива

Вы живете событиями более неактуального прошлого и активно игнорируете положительный опыт, ну или же рассматриваете его как непрогнозируемую случайность.

Пример: «Эту должность я получил случайно, и знания мои тут не причем».

5. Чтение мыслей

Вы всегда знаете то, что уже думают или, возможно, еще подумают другие.

Пример: «Я точно знаю, что мне скажет мой терапевт, поэтому нет смысла к нему идти».

6. Персонализация

Вы даете оценку поведенческих моделей других людей, проецируя их поведение в основном на себя.

Пример: «Она была крайне невежлива, общаясь со мной, видимо, я её невольно чем-то обидел».

7. Эмоциональное убеждение

Вы беспрекословно верите во что-то, считая это истиной, так как полагаетесь на собственные внутренние ощущения.

Пример: «Я стопроцентно завалил экзамен, ведь я отвечал неправильно и невпопад».

Борьба с негативом в мыслях

Первейшим действием в противостоянии негативным мыслям станет ваше понимание того, что мысли эти все же у вас присутствуют. Включив режим мощного самоконтроля, вы сможете их фиксировать и замечать то, как они трансформируют ваше настроение и поведение. И еще, задайтесь следующими вопросами:

• Есть ли веские причины, чтобы именно так думать?

• Есть ли веские причины, чтобы именно так не думать?

• Какова вероятность, что мои мрачные мысли ничего общего с реальностью не имеют?

• Бывают ли у меня мысли, повышающие настроение и не вызывающие злость, грусть или тревогу?

• А как бы я отнесся к человеку с аналогичными мрачными мыслями?

• Появляются ли мои мысли по привычке?

• Есть ли этому альтернативное объяснение?

Задавая себе эти вопросы, вы начнете избавляться от отрицательной внутренней установки, перестроившись на более гибкое мышление. Помимо этого, попробуйте попрактиковать осознанность: стоит вам уловить у себя негативно заряженную мысль, немедленно зафиксируйте её и выбросьте прочь без эмоций, дабы она не завладела вами основательно. Пусть это действие по выбрасыванию плохих мыслей станет привычкой.

Текст: Flytothesky.ru