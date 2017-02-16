Что вы знаете о роскоши и как её трактуете? Прежде всего, это зависит от вашего зодиакального знака. Для кого-то роскошь ассоциируется с ювелирными изделиями, дорогими машинами и шикарными шубами. Другие знаки истинной роскошью считают возможность путешествовать по всему миру и исследовать самые его таинственные и неизведанные уголки, а кто-то находит свою собственную роскошь в гурманстве и эстетических наслаждениях.





1. Овен

С кипучим темпераментом Овна единственные предметы роскоши, которые он приемлет, – это спортивные автомобили (да-да, красный Ferrari или Porsche), катера, яхты и все, что вызывает острые ощущения. Если Овен хочет удачно вложить средства в собственные роскошные впечатления, то он либо отправится прыгать с парашютом, либо примет участие в таких мероприятиях, как Кубок мира по футболу или Формула 1. Если же говорить о материальных удовольствиях, то Овен предпочтет хорошую кожаную куртку или внушительные ювелирные изделия.

2. Телец

Тельцы считают, что роскошь следует физически трогать, ею нужно дышать или смаковать. Можно также сказать, что земные или даже приземленные ценности несколько жадноватого Тельца требуют материальных вещей. Этому знаку нужна самая роскошная мебель, самый дорогостоящий парфюм, самые изысканные ювелирные изделия, а зимой Тельцы обожают кутаться в дорогие кашемировые свитера или пледы. В кулинарии Телец тоже любит роскошь: ужины в легендарных ресторанах, дегустация винтажных вин и деликатесных блюд.

3. Близнецы

Этот воздушный знак придает мало значения вещам материальным. Роскошь в его понимании – это впечатления и опыт. Близнецы получат удовольствие от путешествий, массовых мероприятий, экстремальных туров – все это для них имеет большую ценность, нежели вещи и предметы быта. Выбирая между кольцом с бриллиантом или прогулкой на вертолете или воздушном шаре с обзором панорамы местности, Близнецы без колебаний выберут второе.

4. Рак

Раки обожают прошлое, потому роскошь для них – это погружение в старину, потому этот знак легко очаровать редкими и винтажными предметами. Раков как магнитом тянет к антиквариату, с помощью которого они условно могут путешествовать во времени и ностальгировать. Например, им придется по вкусу мебель в стиле Людовика XIV, светильники Эмиля Галле, вручную расписанные глиняные кувшины и, конечно же, картины (портреты и натюрморты). Кроме того, Раки также любят все, связанное с водой: яхты, водные виды спорта, морские круизы.

5. Лев

Львиные стандарты качества неимоверно высоки, а роскошь является их необходимым жизненным условием. Драгоценности Cartier, белые или розовые золотые часы Rolex, VIP приглашения на турниры по гольфу или на конные скачки – это все для Льва. Роскошь для них также состоит в отдыхе в экзотических местах, потому этот знак любит выставлять напоказ все свои фото с престижных курортов. Львам нравятся проверенные временем бренды, и у них обязательно должен быть шикарный автомобиль, например, Porsche или Bentley, плюс домик для отдыха в горах или на морском побережье.

6. Дева

Деве абсолютно чуждо понятие роскоши. Она чувствует отвращение к показухе и отличается сдержанностью и умеренностью. Однако и у этого знака есть дорогие вещи, к которым он питает определенную слабость: старинные книги, антиквариат и другие оригинальные коллекционные предметы. Дева также может высоко оценить красивые наручные или настенные часы, обычно бережно передающиеся из поколения в поколение.

7. Весы

Весы – это те люди, которые будут сидеть в первом ряду на показах Chanel или Gucci. Слово «роскошь» у них ассоциируется исключительно с одеждой от-кутюр, дорогими аксессуарами, парфюмами и драгоценностями, предпочтительно французскими или итальянскими. Обладая хорошим вкусом, Весы вполне могли бы стать представителем модного дома или даже музой выдающегося кутюрье.

8. Скорпион

Поскольку Скорпионы обычно движутся против течения, то и роскошь они воспринимают нешаблонно. Например, роскошной вещью для этого знака может стать тур в Египет с возможностью археологических исследований, так как любой Скорпион обожает древности, особенно если они связаны с культом мертвых. Если человек этого знака может себе это позволить, то он обязательно будет скупать себе в коллекцию подобные артефакты. Скорпионы – люди чудные, для них роскошью может стать и возможность своей криогенной заморозки на будущее. Их также можно искушать стильными брендовыми аксессуарами в виде наручников, черепов или бритвенных лезвий.

9. Стрелец

Стрельцы всегда мыслят масштабно, поэтому роскошь для них важна, но связана в основном с возможностью путешествовать. Мечта Стрельца – объехать весь мир и посетить все мистические, знаменитые и легендарные места: Рио и гора Корковаду, Галапагос, Таити, Сейшельские острова, султанат Оман, пирамиды Египта. Чемоданы Стрелец пакует почти моментально, кстати, они у него обычно качественные и брендовые. Образ жизни этого знака вполне можно назвать богемно-буржуазным, так как типичный Стрелец обожает марочные вина, шампанское, фуа-гра, устриц и икру.

10. Козерог

Роскошь должна быть наградой за усилия, в противном случае она не столь приятна. Поэтому, если Козерог получил диплом с отличием или выиграл тендер, то только ценой собственного пота. На самом деле, этот знак будет счастлив, если сможет финансировать свою собственную компанию. Самая потрясающая роскошь для него – это инвестиции, наращивание своих активов или приобретение недвижимости. Они поклонники шикарной архитектуры и могут мечтать о доме по проекту известного мастера. Также Козероги любят антиквариат, и стоимость его не повергает их в панику и ужас, поскольку этот знак знает цену деньгам и умеет жить по средствам.

11. Водолей

Водолеи не привязаны к материальным благам, и у них есть свой собственный подход к роскоши, который должен быть оригинальным, необычным или неожиданным. Этот знак – первый среди тех, кто уже купил свой билет на борт космического корабля Ричарда Брэнсона. Или же Водолей может захотеть, например, официально купить звезду. Этот знак всегда материально поддержит специальный проект на благо человечеству, поскольку любая роскошь у него связана с надеждой на прогресс и лучшую жизнь.

12. Рыбы

Настоящая роскошь для Рыб невозможна без спокойствия и чувственного наслаждения: лежать на шезлонге возле роскошного бассейна с коктейлем в руке и наслаждаться видом на океан. Кроме того, роскошная жизнь в понимании Рыб – это уход за собой и расслабление в спа-салонах. Для более активных представителей данного знака это исследования далеких островов в парусной лодке со своим собственным экипажем. А еще все Рыбы любят моду, музыку и искусство.

Текст: Flytothesky.ru