Надоело смотреть на кости динозавров? Устали от произведений искусства? Что ж, мир полон откровенно нелепых музеев: некоторые из них забавны, а другие откровенно эпатажны. Эти своеобразные места могут похвастаться немалым ассортиментом странных экспонатов.

1. Национальный музей горчицы

Добро пожаловать в Национальной музей горчицы (г. Мидлтон, штат Висконсин), создателем которого является Барри Левинсон. В прошлом он был помощником генерального прокурора, но в 1986 году, бродя по продуктовому магазину, Левинсон обратил внимание на полку с горчицей, и с тех пор его жизнь изменилась. За эти годы он собрал почти 6000 различных видов этой приправы из разных стран, а после его появления на шоу Опры Уинфри музей еще и приобрел популярность.

2. Музей фасоли

В мире достаточно много «продовольственных музеев», и музей фасоли в Порт-Талбот (Уэльс) – как раз один из них. Он был основан эксцентричным парнем по имени Капитан Бини, в миру Барри Кирк, который может похвастаться 60 татуировками фасолинок на голове. Свое жилище он превратил в святилище, посвященное, конечно же, фасоли. Если вы посетите этот музей, то вас встретит сам Капитан, скорее всего, в спортивном оранжевом костюме и очках. Экспозиция включает все, что связано с бобовыми, и это одна из самых уникальных достопримечательностей в Уэльсе, признанная официально.

3. Зал славы и музей тараканов

Специалист-дезинсектор Майкл Богдан (г. Плано, штат Техас) вел борьбу с этими шестиногими чудовищами в течение многих десятилетий, но от ненависти до любви один шаг, потому Майкл как-то раз вдохновился идеей создания соответствующего музея, где выставлены мертвые тараканы в совершенно разных образах (Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Санта Клаус и даже таракан-Бэтмен). Есть в его коллекции и более сложные композиции: тараканы, отдыхающие на пляже или таракан-Статуя Свободы.

4. Музей, посвященный охоте с копьем

Если вы находите особую красоту в искусстве таксидермии, то вам нужно посетить музей охоты с копьем в городе Саммердейл, штат Алабама. Его основал Юджин Моррис в 2006 году, а вся музейная экспозиция посвящена убийству. По словам Юджина, он лично убил копьём 600 животных. Здесь вы увидите оленьи головы, обезглавленные туши свиней и более редких животных: бородавочника, антилопы гну и бизона. Там же вы обнаружите чучела льва, аллигатора, зебры, антилопы канна и сернобыка. Юджин Моррис погиб в 2011 году – по иронии судьбы во время охоты, тем не менее, его музей по-прежнему существует.

5. Музей смерти

Если вам не по себе при виде гроба, то этот музей не для вас (филиалы в Калифорнии и Новом-Орлеане). Хотя его основатели Дж. Д. Хили и Кати Шульц хотели, чтобы их детище научило людей смерти не бояться. Однако несмотря на самые лучшие намерения, музей смерти все же выглядит жутковато – здесь выставлены посмертные маски, черепа (животных и людей), засушенные головы, мешки для трупов, фотографии расчлененных тел и мест автокатастроф. Мало того, сами основатели хотят, чтобы после смерти их забальзамированные тела тоже были выставлены в музее.

6. Музей менструации

В Вашингтоне есть немало странных музеев, но самый эпатажный из них – это музей, посвященный истории менструации. По словам основателя Гарри Финли, он заинтересовался этой интимной темой, читая журналы в Германии. В конце концов, Финли решил поделиться своими открытиями с миром, открыв музей в подвале собственного дома. Здесь выставлены манекены в нижнем белье, образцы реклам и медицинские брошюры, а также множество разновидностей тампонов и прокладок. Под давлением общества Финли был вынужден вскоре музей закрыть, но 70-летний пенсионер мечтает о его повторном открытии.

7. Музей закончившихся отношений

Олинка Вистица и Дражен Грубисич, художники из Хорватии, разорвали свои отношения в 2006 году, потому они не знали, что делать с массой совместных фотографий и подарков. Вместо того чтобы отправить все это в мусор, они решили основать тематический музей. Он находится в городе Загреб (плюс филиал в Лос-Анджелесе) и принимает вещи от всех людей с разбитым сердцем. Экспонаты здесь очень трогательные: имбирное печенье, игрушка динозаврика, книжка из Японии, открытка из Армении и термометр Галилео с Тайваня. У каждого предмета есть своя трагическая история: например, утюг из Норвегии с надписью: «Этим утюгом я гладил свой свадебный костюм. Сейчас это единственное, что мне осталось».

8. Музей фаллосов

В этом исландском музее, расположенном в Рейкьявике, находится огромная коллекция пенисов практически всех млекопитающих: барана, оленя, кошки, собаки, жирафа, слона. Все они хранятся в банках с формальдегидом. История музея началась в 1974 году, когда какой-то шутник подарил Сигурдуру Хьяртарсону пенис быка. Очевидно, у исландцев особое чувство юмора, потому что затем его друзья презентовали Сигурдуру пенис кита. Его коллекция росла и превратилась в музей из «282 образцов от 93 различных видов животных».

Текст: Flytothesky.ru