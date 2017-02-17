Любовь или страх?





Извечный вопрос: что эффективнее, когда тебя любят или когда боятся? В обоих случаях есть и преимущества, и заметные недостатки. Когда боссы воспринимаются как люди, способные мощно гневаться, то подчиненные считают их более авторитетными (даже авторитарными) и влиятельными. Если же боссы выглядят душевными и открытыми, то такой авторитетности у них меньше, но зато их лучше принимают на личном уровне. Так что же действеннее? Ни то, ни другое. Ключ к истинному лидерству заключается в сбалансированности.

1. Когда лидеров боятся

Плюсами «страшного» лидера будут предупредительные, внимательные и исполнительные сотрудники, ведь, как было уже упомянуто, грозные боссы имеют более авторитетны. Они обладают единоличной властью казнить и миловать, поощрять и наказывать. Подчиненные уважают их авторитет и стараются делать и вести себя так, чтобы босс не гневался, конечно, из страха наказания и порицания. Хотя этот вид страха стимулирует людей строго следовать правилам и быть продуктивными, но одновременно он порождает нездорово напряженные отношения. Грозные лидеры пользуются сильнейшей дисциплинарной властью, но у них слаба эталонная (формальная) власть, связанная со способностью влиять на подчиненных и последователей и вызывать их искреннее и неподдельное уважение. Именно эталонная власть имеет значение для завоевания доверия и лояльности со стороны персонала. Босс, любящий излишне командовать и жестко руководить, вряд ли добьется теплого к себе отношения. Другими словами, страх непродуктивен и не ведет к прогрессу.

2. Когда лидеров любят

Лидеры, которых любят, обычно относятся к персоналу с чрезмерной заботой и пытаются быть «своими парнями». Возможно, в этом тоже присутствуют определенные плюсы. Люди чувствуют себя равными с боссом, который демонстрирует вполне человеческие эмоции, а значит он может быть уязвимым. Власти у таких руководителей меньше, но личное влияние все же велико, ведь по статистике сотрудники тянутся и слушаются начальников с людским лицом, а не начальников-роботов. Однако если персонал чувствует крепкую эмоциональную связь с боссом, есть риск, что его стиль управления будет не столь эффективным, так как сотрудники уже менее склонны прислушиваться к «своему парню» и признавать его авторитет. В таком коллективе хромает дисциплина и даже частично игнорируются корпоративные правила, ведь лидер – это приятель, а не авторитетная личность, наделенная полномочиями и властью. Итак, излишняя привязанность к любимому лидеру ведет к демотивации и снижению продуктивности, в худшем случае – к панибратству и анархии.

3. Когда отношение к лидеру разумно сбалансировано

Крайности не приводят к эффективности управления. Вместо того чтобы делать выбор между «боятся или любят», руководителям нужно попытаться найти баланс между этими двумя опциями. То есть боссы должны быть умеренно чуткими к проблемам персонала, общаться с людьми открыто, но не забывать о субординации, и строить продуктивные и качественные отношения на всех уровнях. Одновременно они должны утверждать свой авторитет и власть, брать под контроль все происходящее и мотивировать подчиненных ответственно трудиться. Процесс нахождения и установления баланса требует от руководителей анализа обстановки и умения слышать и слушать, чтобы в нужное время суметь верно отреагировать. Эффективному боссу придется постоянно оттачивать все свои навыки, включая те, которые ему не присущи и требуют усиленного развития и усовершенствования. Когда лидеры достигают правильного баланса, подчиненные не станут ни бояться, ни обожать их – они будут просто уважать и ценить за их эффективность, справедливость и непредвзятость.

Текст: Flytothesky.ru