Сегодня Фактрум предлагает читателю историю, из-за которой один пилот лишился своей работы. Тоже мне, юморист нашёлся!





В Иркутском аэропорту одно время работал тот ещё приколист — второй пилот. Частенько перед посадкой он обходил старенький самолет Ан-2, на котором летал, с важным видом дергая за расчалки — тонкие тросы, придающие крылу жесткость. Делал он это, не обращая никакого внимания на столпившихся у самолёта бабулек из маленьких деревень (основной контингент пассажиров). Бабульки смотрели на него недоуменным взглядом, а он каждый раз задавал им вопрос:

— Ох, и как же вы полетите-то?

— А чего такое, милок? — настораживались бабушки.

— Да посмотрите, самолёт же весь проволокой перевязан! — и показывал на расчалки и антенны.

За такие вот приколы этого пилота перевели в багажную службу, назначив бригадиром, Но и там он проработал недолго, его с треском уволили после одной истории.

Как-то раз после погрузки багажа в самолёт, вылет то откладывался, то вновь назначался из-за перемены погоды… Бригадиру эта нервотрёпка надоела, и он решил подремать в грузовом отсеке на чемоданах. Другие работники подумали, что он уже ушёл, и сами пошли отдыхать.

Наконец борту дали разрешение на взлёт… Проснулся бригадир от шума, когда самолёт уже был на взлётной полосе. Почесал в затылке, подумал, что умирать от переохлаждения ему совсем не хочется (температура в багажном примерно равна температуре за бортом), но самолёт-то уже взлетел…

Тогда бригадир отвинтил люк в крыше отсека — то есть в полу салона, и полез в него к теплу. А в этот момент стюардессы как раз ходили и проверяли, все ли пассажиры пристегнули ремни. Картина маслом: на полу салона шевелится ковровая дорожка, стюардесса с диким визгом отпрыгивает в сторону, ковёр отодвигается и из-под него появляется мужик в форме работника аэропорта, окидывает всех замученным взглядом, утирает со лба пот и говорит с облегчением в голосе:

— Фух, еле догнал!..