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15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

19.02.2017 12:37 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для читателя распространенные «факты», на самом деле являющиеся выдумкой.

15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

  • В прошлом моряки использовали для навигации Полярную звезду из-за того, что она — единственная звезда, выглядящая неподвижно всю ночь, а не из-за её яркости.
  • Почему-то люди думают, что через четыре миллиарда лет Солнце взорвётся и убьет всё живое. Но на самом же деле в конце своего существования Солнце будет медленно расширяться, поглотив в процессе планеты, в том числе и Землю.

15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

  • Оказывается, червяк в бутылке текилы — это рекламный трюк, а не признак качества. Лишь немногие виды агавы содержат в своих листьях личинки моли, которую обычно кладут в бутылку, и это говорит о низком качестве текилы.
  • Гравитация на самом деле не притягивает предметы и людей к земле, а как бы засасывает объекты во всех измерениях и направлениях.
  • Глядя на скелеты тираннозавров, можно подумать, что они никак не могли использовать свои крохотные передние конечности. Но учёные выяснили, что с их помощью самец придерживал самку во время процесса спаривания.

15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

  • В фильмах часто показывают, что человек под «сывороткой правды» сознается во всех своих преступлениях. Однако в реальной жизни амитал натрия лишь даёт эффект сходный с сильным опьянением, из-за которого человек становится просто слишком откровенным и болтливым, но даже в таком состоянии он сохраняет способность соврать.
  • Из-за близкого расположения к Солнцу многие люди считают Меркурий самой жаркой планетой. Однако рекордные высокие температуры были зафиксированы на Венере, температура её поверхности составляет 462 градуса Цельсия.
  • Если вы разбудите лунатика во время его ночных прогулок, то ничего страшного не произойдет. Наоборот, тем самым вы можете уберечь его от различных травм.

15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

  • Альберт Эйнштейн вовсе не был двоечником по математике. Сам физик говорил, что изучил интегральное и дифференциальное счисление ещё до своего пятнадцатилетия.
  • Летательные космические аппараты в космосе не сгорают при взрыве, как нам показывают в кинофильмах. Для горения нужен кислород, а его в космосе нет.
  • Некоторые утверждают, что через несколько десятков лет в мире не останется натуральных блондинов и рыжик. Однако за такой цвет волос отвечает рецессивный ген, передающийся из поколения в поколение, а гены, как известно, не умирают.

15 фейковых «фактов», гуляющих по интернету

 
 
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Часто люди сами придумывают какие-то «факты» и начинают искренне в них верить, делясь своими соображениями со знакомыми. Так и возникают ложные представления...

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