Фактрум приготовил для читателя распространенные «факты», на самом деле являющиеся выдумкой.
В прошлом моряки использовали для навигации Полярную звезду из-за того, что она — единственная звезда, выглядящая неподвижно всю ночь, а не из-за её яркости.
Почему-то люди думают, что через четыре миллиарда лет Солнце взорвётся и убьет всё живое. Но на самом же деле в конце своего существования Солнце будет медленно расширяться, поглотив в процессе планеты, в том числе и Землю.
Оказывается, червяк в бутылке текилы — это рекламный трюк, а не признак качества. Лишь немногие виды агавы содержат в своих листьях личинки моли, которую обычно кладут в бутылку, и это говорит о низком качестве текилы.
Гравитация на самом деле не притягивает предметы и людей к земле, а как бы засасывает объекты во всех измерениях и направлениях.
Глядя на скелеты тираннозавров, можно подумать, что они никак не могли использовать свои крохотные передние конечности. Но учёные выяснили, что с их помощью самец придерживал самку во время процесса спаривания.
В фильмах часто показывают, что человек под «сывороткой правды» сознается во всех своих преступлениях. Однако в реальной жизни амитал натрия лишь даёт эффект сходный с сильным опьянением, из-за которого человек становится просто слишком откровенным и болтливым, но даже в таком состоянии он сохраняет способность соврать.
Из-за близкого расположения к Солнцу многие люди считают Меркурий самой жаркой планетой. Однако рекордные высокие температуры были зафиксированы на Венере, температура её поверхности составляет 462 градуса Цельсия.
Если вы разбудите лунатика во время его ночных прогулок, то ничего страшного не произойдет. Наоборот, тем самым вы можете уберечь его от различных травм.
Альберт Эйнштейн вовсе не был двоечником по математике. Сам физик говорил, что изучил интегральное и дифференциальное счисление ещё до своего пятнадцатилетия.
Летательные космические аппараты в космосе не сгорают при взрыве, как нам показывают в кинофильмах. Для горения нужен кислород, а его в космосе нет.
Некоторые утверждают, что через несколько десятков лет в мире не останется натуральных блондинов и рыжик. Однако за такой цвет волос отвечает рецессивный ген, передающийся из поколения в поколение, а гены, как известно, не умирают.
Комментарии