Фактрум хочет объяснить читателю, по каким причинам лишний вес никак не желает уходить.





Вы игнорируете расписание для обедов и ужинов

Когда человек голоден, то его организм тратит больше энергии, считая, что скоро будет приём пищи. Но если вы изо дня в день едите в разное время, делая большие перерывы, то ваш организм замедляет свой метаболизм. Он начинает экономить энергию, потому что «не знает», в какое время его насытят в следующий раз.

Чтобы поддерживать правильный метаболизм необходимо питаться небольшими порциями один раз в три или четыре часа.

Вы употребляете мало воды

Чтобы клетки организма нормально функционировали, необходимо пить достаточное количество воды. Если ваш организм находится в постоянном стрессе от недостатка жидкости, то он сжигает на 2% калорий меньше, чем мог бы.

Воду вполне можно заменить зеленым чаем, если вам не по нраву обычная питьевая вода. Также можно пить кофе, но его обязательно запивать стаканом воды.

Вы не пьете молочные продукты

В молоке и молочных продуктах содержатся питательные вещества, играющие главную роль в сжигании жира и увеличении мышечной массы. В молоке присутствует конъюгированная линолевая кислота, состоящая из кальция и казеина. А ведь кальций помогает сжигать жировые клетки.

Вы не уделяете внимание физическим нагрузкам

Обмен веществ имеет свойство ускорятся после силовых тренировок. Обычно этот эффект длится двое суток, поэтому стоит посещать спортзал как минимум три раза в неделю.

Также спортивные упражнения помогают нарастить мышечную массу, на поддержание которой ваш организм будет тратить много энергии.

Вы поздно просыпаетесь

Солнечный свет нормализует и регулирует цикадные ритмы, а нарушения в них грозят замедленным метаболизмом и стрессом для всего организма. Поэтому стоит ложиться спать довольно рано и в одно и то же время, и вставать утром, а не после обеда.

Вы отказываетесь от углеводов

Несмотря на все советы, отказ от приема углеводов крайне опасен. Это грозит хронической усталостью и снижением работоспособности. Кроме того, из углеводов образуется гликоген — вещество, крайне важное для наращивания мышц.

Вы перекусываете вредной пищей

Если вы решили похудеть, то вам стоит отказаться от употребления сухариков, чипсов и сладких йогуртов, потому что они содержат много сахара и трансжиров, вредных для организма. Вместо них стоит использовать в качестве перекуса различные орехи и свежие овощи.

Вы спите при чрезмерно высокой температуре

Идеальная температуре в помещении для сна — около 20 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре ваш организм будет более эффективно расщеплять жиры, а в особенности «бурый» жир, откладывающийся на бёдрах и животе.

Вы пользуетесь исключительно морской солью

Для ускорения метаболизма человеку необходим йод, а в морской соли его содержится крайне мало. Конечно, вы можете использовать морскую соль при приготовлении пищи, но старайтесь хотя бы изредка покупать йодированную соль. А ещё следует употреблять яйца, водоросли, печень трески и другие морепродукты, в которых содержится много йода.

Вы не получаете достаточного количества железа

При нехватке железа ваши мышцы испытывают дефицит кислорода, а вы начинаете чувствовать усталость. Для женщин поддержание нужного уровня содержания железа в организме особенно важно, поэтому им, как и всем другим, стоит есть больше шпината, китайской капусты, брокколи и бобовых.

Вы не обращаете внимания на органические продукты

Любые овощи и фрукты следует покупать только в тот сезон, когда они растут. Если вы покупаете, например, огурцы в марте, то можете быть на 99% уверены, что они обработаны пестицидами. А вредные вещества, содержащиеся в них, помешают вам похудеть.

В качестве альтернативы в несезон можно покупать соленые овощи в банках или самим заготавливать их летом. Также старайтесь покупать овощи и фрукты на рынках, а не в магазинах.

Вы слишком сильно и много нервничаете

Если вы испытываете стресс, то ваш организм сжигает на сто калорий меньше, чем в спокойный день. Стоит заметить, что люди склоны «заедать нервы» сладостями и вредной пищей, никак не способствующей похудению. Поэтому в сложной и стрессовой ситуации лучше всего отвлечься и начать делать глубокие вдохи и выдохи, а не идти и покупать шоколадку или чипсы.