Фактрум хочет рассказать читателю удивительную новость: ругаться матом может быть даже полезно!





Недавно международная ассоциация психологов выяснила, что люди, часто употребляющие нецензурную лексику, являются более честным чем те, кто этого не делает.

По словам профессора Кембриджского университета Дэвида Стиллуэлла, «хотя ненормативная лексика, конечно же, наносит оскорбление, но вместе с этим показывает, что собеседник честен с вами. Если он не фильтрует то что говорит, то он не фильтрует и свои мысли».

В ходе исследования психологи провели два опроса. В первом поучаствовало 276 человек, которые написали свои любимые ругательства, а потом прошли легкий тест на определение лжи. Оказалось, что те люди, список ругательств у которых был длиннее, были более честны в ответах на вопросы.

Во втором исследовании психологи проанализировали семьдесят пять тысяч страниц пользователей Facebook, измерив частоту употребления ими матерных слов. Тем самым психологи выяснили, что любители крепкого словца используют выражения, которые ассоциируются с откровенностью, то есть содержат личные местоимения «меня» или «я».