﻿ Учёные: люди, которые ругаются матом — самые честные!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Учёные: люди, которые ругаются матом — самые честные!

19.02.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум хочет рассказать читателю удивительную новость: ругаться матом может быть даже полезно!

Учёные: люди, которые ругаются матом — самые честные!

Недавно международная ассоциация психологов выяснила, что люди, часто употребляющие нецензурную лексику, являются более честным чем те, кто этого не делает.

По словам профессора Кембриджского университета Дэвида Стиллуэлла, «хотя ненормативная лексика, конечно же, наносит оскорбление, но вместе с этим показывает, что собеседник честен с вами. Если он не фильтрует то что говорит, то он не фильтрует и свои мысли».

В ходе исследования психологи провели два опроса. В первом поучаствовало 276 человек, которые написали свои любимые ругательства, а потом прошли легкий тест на определение лжи. Оказалось, что те люди, список ругательств у которых был длиннее, были более честны в ответах на вопросы.

Во втором исследовании психологи проанализировали семьдесят пять тысяч страниц пользователей Facebook, измерив частоту употребления ими матерных слов. Тем самым психологи выяснили, что любители крепкого словца используют выражения, которые ассоциируются с откровенностью, то есть содержат личные местоимения «меня» или «я».

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все знают, что сквернословить — плохо, но у любого нет-нет да и проскочит в речи крепкое словцо. Но оказалось, что на самом деле ничего страшного в этом нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Вот почему вы толстеете, хотя строго придерживаетесь диеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика