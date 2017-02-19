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Беларусь без виз посещают ежедневно около 160 туристов
20.02.2017 10:50 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Большинство безвизовых туристов приезжают в Беларусь из Германии, Польши и Италии, сообщил в понедельник
© Sputnik/ Виктор Толочко
Иностранцы могут посещать Беларусь без визы в срок до пяти дней с 12 февраля этого года. Безвизовый въезд действует для граждан 80 государств, которые прибывают в республику через национальный аэропорт Минск.
По последней информации, с 12 февраля в республику без визы прилетели 1108 иностранцев. Из них 176 из Германии, 163 из Польши и 112 человек из Италии. Всего же география гостей Беларуси насчитывает 46 стран.
Таким образом, в среднем за первую неделю работы безвизового режима ежедневно в Беларусь приезжало порядка 158 туристов.
Для посещения Беларуси, согласно указу президента, у иностранцев должен быть паспорт, страховка, 25 долларов на каждый день пребывания и обратный билет.
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Всего за неделю в республику без визы приехали 1108 иностранных граждан из 46 стран мира.
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