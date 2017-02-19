Фактрум делится с читателем интересными фактами о том, на что приходится идти жителям Страны Восходящего Солнца во имя работы.





Японцы соблюдают строгий дресс-код

В большинстве японских компаний введено обязательное ношение чёрного костюма с галстуком для мужчин и костюма прямого силуэта с юбкой миди для женщин. Нарушение этого правила карается увольнением.

Японкам запрещают носить яркий макияж на работу

Японцы считают, что на работе женщина не должна привлекать внимание мужчин. Поэтому в выходные жительницы Японии «отрываются» и красятся как можно ярче, а на работу ходят практически без макияжа, используя только пудру и тушь для ресниц.

Мужчинам не позволяют носить бороды и усы

Это связано с тем, что длинные волосы, усы и борода — признак принадлежности к японской мафии Якудза. Работников с длинной шевелюрой заставляют расстаться с ней при трудоустройстве.

Руководство компании регламентирует даже причёски

В некоторых государственных компаниях сотрудницам запрещается носить длинные волосы, они должны быть короткими и едва прикрывать уши. А если от природы у девушки светлый цвет волос, то её заставляют перекраситься в чёрный.

Японцы не говорят о личной жизни на работе

Согласно правилам, на рабочем месте нельзя говорить о своей семье, о проблемах и других темах, поскольку это отвлекает. Даже невинные беседы про погоду и природу под запретом!

Они не могут просто закончить дело и отдохнуть

Если у японца есть определенное задание на день, и он выполнил его раньше назначенного срока, то он не может просто пойти и, например, выпить кофе. Работник должен оставаться на своём месте и работать до самого конца рабочего дня.

Японцы уделяют слишком много времени мелочам

Из-за того, что компании платят своим служащим за часы, проведенные на рабочем месте, а не за выполненную работу по факту, японцы склонны растягивать даже пустяковое поручение на долгое время. Это ужасно тормозит рабочий процесс, но никто ничего не желает менять.

Они проводят многочасовые совещания

Все дело в том, что они не привыкли говорить коротко и по существу. Говоря о чем-то, японец пускается в длинные и пространные объяснения, даже если человек не просил об этом. Японцы полагают, что если их речь о предмете слишком коротка, то они выказывают неуважение к собеседнику. Из-за этого совещания растягиваются на долгие-долгие часы.

Японцы не любят брать ответственность на себя

Если служащему дали поручение, выходящее за рамки его привычной работы, то он может отказаться её выполнить, перепоручив это другому. Если же работник возьмется за выполнение дела, которое было не в его компетенции, то он может получить выговор.

В Японии служащий выполняет только свою работу

Это у нас в России мы легко можем поручить коллеге выполнить работу не по его профилю, если не успеваем. А в Японии служащие имеют чётко определенное место в рабочем процессе, поэтому они никогда не выходят за рамки своих полномочий.

Получить нужный документ в Японии — огромная проблема

Чтобы подписать одну-единственную бумажку японец вынужден тратить много часов на консультации. Причем, они являются обязательными и просто отмахнуться от них нельзя.

Японцы не демонстрируют свою индивидуальность

Чтобы нормально существовать в обществе, японцы вынуждены прятать свои отличия и отличительные личные качества от всех, особенно от сослуживцев. На работе все должны быть одинаковыми и ничем не отличаться друг от друга.

На самом деле японцы вовсе не великие изобретатели

Разрекламированные передовые японские технологии — это фикция. Многие компании лишь подхватывают идеи у конкурентов и развивают их, а не придумывают что-то своё.

Карьерный рост в Японии не отличается особой скоростью

Японцы ценят не умения человека, а его возраст. Поэтому талантливый, но молодой спец может очень долго ждать повышения, работая на фирме много лет, в то время как старые работники будут получать большую зарплату за стаж.

Высокая зарплата японцев — это выдумка

Да, японские компании платят своим работникам большие суммы, но после вычетов всех налогов, а это примерно 30% от зарплаты, на руки выдается чуть больше тысячи долларов. При этом молодые работники получают очень маленькую зарплату, и только через 30–40 лет работы на одном месте они могут рассчитывать на более крупную сумму.

В Японии нет отпусков

Японцы не уходят в отпуска, для отдыха у них есть суббота или воскресенье. Некоторые фирмы дают дополнительные 10 дней отпуска в год, но ими нельзя воспользоваться за раз. Такие выходные разбиваются на весь год.

Японцы не берут больничный

Даже с высокой температурой или очень плохим самочувствием японец явится на работу, чтобы ему не выписали штраф или не уволили.

Строгое рабочее расписание

Даже если в договоре указано, что рабочий день длится с 9 утра до 7 вечера, то японец обязательно приходит за полчаса до начала работы. Также не принято уходить с работы раньше начальника, и если он задержался в офисе на несколько часов, то все работники уйду только тогда, когда босс покинет здание — и ни минутой раньше!

Японцы почти каждый выпивают со своими коллегами

Как правило, два раза в неделю служащие встречаются после работы и идут в бар, где выпивают много алкоголя. В Японии очень положительное отношение к алкоголю, и за его чрезмерное употребление никто не осуждает.

Часто японцы умирают прямо на рабочем месте

В Японии не редки случаи, когда служащий умирает от перенапряжения прямо на рабочем месте или кончает жизнь самоубийством из-за стресса. При этом, сослуживцы погибшего чрезвычайно возмущаются, если этот прискорбный факт помешал их работе.