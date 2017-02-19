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Мужик и «искусительница»: анекдот из жизни

20.02.2017 11:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю забавную историю про мужчину, которого пыталась «склеить» навязчивая дамочка.

Мужик и «искусительница»: анекдот из жизни

14 февраля заскочил я в магазинчик во дворе за продуктами. Передо мной в очереди стояла семейная пара в довольно потрепанной одежде и покупает алкоголь. При первом же взгляде на них сразу стало понятно, что всю прошлую ночь они «культурно» отдыхали, а теперь жаждут продолжения банкета.

Тут дамочка включила режим истерички и начала орать на мужика, выговаривая ему за все прегрешения. Тот вяло от неё отмахивался. Я стоял сзади, не особо вникая в их разборки. Вдруг эта мадам злым шёпотом сказала: «Да чего я, получше никого не найду, что ли?» и повернулась ко мне.

— Молодой человек, а вы не хотели бы провести этот вечер в компании прекрасной дамы?

Ну, думаю, приплыли. Влезать в их разборки мне очень не хотелось, наверняка же либо получу в глаз от её кавалера, если соглашусь, либо в лоб от его жены за отказ. Поэтому как можно неприветливее и злее бурчу под нос слово «нет».

— А чего это сразу «нет»? Ведь сегодня же день Святого Валентина, День всех влюблённых! — очаровательно попыталась улыбнуться мне в ответ эта «искусительница».

— Знаете, я, пожалуй, предпочту провести сегодняшний вечер один с бокалом хорошего коньяка, вспоминая всех моих «влюбленных», уже не имеющих возможности выносить мне мозг… — ответил я как можно тактичнее.

Тут мужик поднял на меня взгляд побитой собаки и тихо-тихо сказал:

— Это… А можно лучше Я с тобой пойду?

Его жена со словами «Ах ты ж паразит этакий!» схватила мужика за руку и потянула за собой к выходу. Многие хищники с такой силой не уволакивают своих жертв, как эта дама тащила своего благоверного. Больше я их в магазине не видел, съела она, наверно, мужика, как самка богомола…

 
 
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