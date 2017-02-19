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20 шокирующих исторических фактов
20.02.2017 11:37 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приготовил для читателя подборку фотографий, которые могут дополнить или вовсе перевернуть ваше представление о мировой истории!
Основатели компаний «Adidas» и «Puma» Рудольф и Адольф Дасслеры являются родными братьями. Но они так ненавидели друг друга, что не разговаривали до конца жизни
Джимми Картер — тридцать девятый президент США однажды отправил в химчистку пиджак, в кармане которого была бумажка с кодами для запуска ядерного оружия.
Этот старший кочегар с британского линкора «Родни» стал прототипом для создания главного героя мультфильма «Попай»
Осенью 1965 года Юрию Гагарину был подарен автомобиль Matra Bonnet Djet VS после того, как он заинтересовался им на автомобильной выставке в Париже
Высота снега зимой 1969 года на Сахалине
На этом фото собраны вместе все выдающиеся учёные конца девятнадцатого — начала двадцатого века
10 сентября 1996 года в Санкт-Петербурге была проведена акция, направленная против открытия Макдоналдса
Последний царь России Николай Второй и король Англии Георг Пятый были двоюродными братьями
Во время блокады Ленинграда съестные припасы привозили по льду Ладожского озера
Один еврейский заключенный вырезал следующие слова на стене своей камеры в концлагере: «Если Бог существует, то ему придется вымаливать моё прощение»
«Бомбить ради мира — всё равно, что заниматься сексом ради девственности» — знаменитый лозунг, используемый хиппи во время акций протеста
Что в середине двадцатого века, что в наши дни — ситуация с общением людей в метро или в поезде остается неизменной
В 1954 году так выглядели купальники. Сегодня многие девушки не постеснялись бы надеть такое на вечеринку!
Полная версия знаменитой фотографии Альберта Эйнштейна. Журналист попросил физика показать умное лицо
В девятнадцатом веке с помощью такого ружья охотились на птиц, одним выстрелом из него можно было пристрелить около пятидесяти уток
Из 12 собак, присутствующих на Титанике, после кораблекрушения удалось выжить только этим трём
Именно так выглядел самый первый автомобиль «Мерседес»
100 лет назад в состав сиропа от кашля входил хлороформ, алкоголь, конопля и сульфат морфия
Мальчик радуется ботинкам, полученным от Красного Креста в подарок, 1946 год
На фото — участники митинга в поддержку политики Гитлера в 1937 году. Через восемь лет все они будут отрицать, что участвовали в этом
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Некоторые исторические факты не слишком-то известны простому человеку. Всё дело в том, что о них либо не принято говорить, либо они находятся под большим секретом...
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