Фактрум хочет напомнить читателю о том, как правильно пишутся и произносятся слова, в которых чаще всего делают ошибки.





День рождения

Запомните: правильно говорить и писать «день рождения»! Никакого «дня рождения» не может быть и в помине! Кроме того, недопустимо писать оба слова с большой буквы, ведь день рождения — это не государственный или международный праздник.

Ихний, егошний, еёный

Бедные притяжательные местоимения! Как их только не коверкают… Правильно — «его», «её», «их», а все эти дополнения в виде «-ний» и «-ный» оставьте для бабушек из глухих деревень или для писателей, использующий эти слова в качестве литературного приёма.

В общем

Одна из самых распространенных ошибок в написании — это «вообщем» и «вобщем» вместо «в общем». Это слово пишется раздельно с предлогом.

ЗвонИт

Ударение в слове «звонит» падает на второй слог, а не на первый. Запомните и постарайтесь больше не допускать эту ошибку в разговорной речи.

Кампания и компания

Часто люди путают эти два слова. Слово «кОмпания» произошло от латинского слова «panis» и означало сотрапезников, а «кАмпания» уходит своими корнями к слову «campus», означающему «поле», в том числе и «поле боя». В давние времена кампанией назывался и военный поход. Запомнить разницу в этих словах просто: кОмпания решила провести кАмпанию.

Ложить

Вот есть глагол совершенного вида «положить», а его несовершенной формой является «класть». Ни о ккаких «ложить» не может быть и речи. Вообще, глагол с корнем «лож» употребляется только с приставками «по», «на», «за» и так далее.

Частицы «не» и «ни»

При письме частица «не» выражает отрицание, а частица «ни» используется для усиления отрицания и может выступать в качестве соединительного союза.

Одеть и надеть

Есть простая фраза, которая поможет вам навсегда запомнить правильное употребление этих слов: «НАдеть одежду, Одеть Надежду». Дело в том, что одевать можно только кого-то, а надевать что-то — только на себя или другого человека.

Единица

Проверочным при написании является слово «един». Именно поэтому никакой «еденицы» нет и быть не должно в вашем письме.

Как будто

Частица «будто» всегда пишется раздельно. А вот дефис ставится только в том случае, если после «как» идут частицы «то, «либо» и «нибудь».

Что ли, вряд ли

Частица «ли» всегда пишется отдельно от стоящего перед ней слова. Просто вспомните Брюса Ли и используйте его фамилию в качестве эффективного мнемонического приёма.

Фраза «сколько времени?»

Если вас кто-то просил: «А сколько время?», то знайте, что вам задали вопрос неправильно. Правильно спрашивать «сколько времени» или «который час», а лучше всего формулировать вопрос так: «Простите, не будете ли вы столь любезны и не подскажите ли сколько сейчас времени?».

Эспрессо

Совершенно недопустимо втискивать в это слово букву «К», получая «эКспрессо». Так и кажется, что сейчас на экспрессе«Москва — Санкт-Петербург» приедет чашечка кофе. Также стоит запомнить, что в названии «латте» ударение падает на первый слог, а в «капучино» не может быть двух «ч».

Одолжить и занять

Эти слова постоянно путают. «Занять» означает «взять взаймы», поэтому нельзя занять КОМУ-ТО, можно занять У КОГО-ТО. Правильно будет, если вы попросите у друга: «Можно мне занять у тебя денег?» или «Одолжи мне денег, пожалуйста».

В течение

Недопустимо писать это слово слитно, да еще и с неверным окончанием. Наречие «в течение» является неделимым и всегда пишется с «е» на конце, а вот предлог «в» со словом «течении» можно разделить зависимым словом, пример: «в быстром течении реки».

Будущий

Как бы вам не хотелось написать в этом слове «ю» в конце по аналогии со словом «следующий», делать этого не стоит. Нет слова «будуЮщий», есть только «будущий».

Прийти и придти

Часто люди пишут совершенный вид глагола «идти» как «придти», но это является устаревшей формой. Правильно писать «приЙти», поскольку здесь имеет место супплетивизм, то есть образование различных форм слова от различных корней.

Иметь в виду

Некоторые путают предлог «ввиду», который имеет значение «по причине» с «в виду», являющееся тандемом предлога и существительного. Словосочетание «иметь в виду» всегда следует писать раздельно.

«Ться» и «тся»

Проверить грамотность написания можно при помощи вопросов «что (с)делает» и «что (с)делать». Если в вопросе присутствует мягкий знак, то он будет присутствовать и в глаголе, отвечающем на этот вопрос.

Постановка запятой между подлежащим и сказуемым

Между ними не может быть никакой запятой. Единственный случай, когда подлежащие отделяется от сказуемого запятой, — это наличие между ними вводного слова, выделяемого запятыми с обеих сторон.