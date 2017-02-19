﻿ Забавная история о том, как мы с другом проезд вареньем оплачивали. 21.by
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Забавная история о том, как мы с другом проезд вареньем оплачивали

20.02.2017 11:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает историю о двух парнях, которые забыли деньги на проезд, но не растерялись!

Забавная история о том, как мы с другом проезд вареньем оплачивали

Как-то послали меня родители за банками в погреб, и чтобы было не так скучно, попросил друга Лёху сходить со мной. Благополучно добрались мы с ним до погреба, нагрузились банками с вареньем и соленьями и двинулись в обратный путь. Погода стояла роскошная, решили прогуляться пешком, но как-то не учли, что поклажа довольно тяжелая. Плюнули, решили всё-таки на маршрутке поехать.

Дошли до остановки, сели в маршрутку, и тут я понял, что денег у меня с собой нет совершенно. Спрашиваю у Лёхи, а он тоже бумажник забыл. Едем, думаем, что же делать-то. Вдруг Лёха предлагает:

— А давай водителю банку с вареньем дадим?

Ну, банки варенья не жалко, решил отдать. Слышу голос водителя:

— Пассажиры, за проезд передаем!

Достал я банку клубничного варенья, передали её по цепочке водителю. Пассажиры начали посмеиваться и улыбаться. Наконец банка оказалась у водителя… В маршрутке воцарилась тишина, а потом грянул смех. Но больше убил ответ:

— Сдачу возьмите!

И пассажиры так же по цепочке передали нам с Лёхой бутерброд с вареной колбасой и две конфетки «Облачко». Тут смеялись уже все, особенно водитель!

 
 
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Иногда и в общественном транспорте тоже может быть весело. Чего только стоят «зайцы», которые делают вид, что спят, а кондуктор пытается до них достучаться!

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