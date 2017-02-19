﻿ Как брутальный мужик коврик для душевой в магазине выбирал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как брутальный мужик коврик для душевой в магазине выбирал

20.02.2017 12:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня Фактрум предлагает читателю уморительную историю про то, как мужчина очень долго сомневался в правильном выборе коврика!

Как брутальный мужик коврик для душевой в магазине выбирал

Я работаю в магазине, торгующем всяческими аксессуарами для ванных и душевых. И вот сегодня ко мне обратился интересный клиент. Только представьте: огромный бородатый мужик ростом под два метра, очень накачанный и с суровым взглядом. Попросил он меня помочь подобрать ему аксессуары для душевых в его тренажерном зале.

Где-то за полчаса мы с ним подобрали почти всё необходимое, остались только коврики для пола душевых кабинок. А мужика почему-то все варианты не устраивали, у одного цвет не такой, у другого — поверхность… Вдруг я заметила, что он не обращает внимания на мои слова и на что-то пристально смотрит. Оказалось, что глядит он на огромный коврик с милыми кошачьими мордочками, розовенький такой, мимимишный до ужаса. Прошло ещё полчаса, коврики мы так и не выбрали… Уже ради смеха предлагаю ему всё-таки поближе взглянуть на этих котяток. Мужик отнекивается:

— Ой, ну что вы, девушка, меня же мужики не поймут!

Ещё через 20 минут мужик так и не определился с выбором и сказал, что подумает. В этот момент меня позвали другие покупатели, и я ушла в другой ряд. Прошло минут 5, иду по торговому залу и замечаю краем глаза, как кто-то явно от меня прячется и крадется к стеллажу с ковриками. Выглядываю из-за угла: точно, тот самый бородатый качок! Оглянулся, меня не заметил, схватил охапку тех самых ковриков с котиками и умчался в сторону кассы…

Я очень долго потом пыталась объяснить начальнику, почему я плачу…

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многим мужчинам, даже самым-самым мужественным с виду, вовсе не чужды милые вещички. Только когда они их покупают, то начинают оправдываться, что берут девушке,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 поразительных фактов о времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика