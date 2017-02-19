Сегодня Фактрум предлагает читателю уморительную историю про то, как мужчина очень долго сомневался в правильном выборе коврика!





Я работаю в магазине, торгующем всяческими аксессуарами для ванных и душевых. И вот сегодня ко мне обратился интересный клиент. Только представьте: огромный бородатый мужик ростом под два метра, очень накачанный и с суровым взглядом. Попросил он меня помочь подобрать ему аксессуары для душевых в его тренажерном зале.

Где-то за полчаса мы с ним подобрали почти всё необходимое, остались только коврики для пола душевых кабинок. А мужика почему-то все варианты не устраивали, у одного цвет не такой, у другого — поверхность… Вдруг я заметила, что он не обращает внимания на мои слова и на что-то пристально смотрит. Оказалось, что глядит он на огромный коврик с милыми кошачьими мордочками, розовенький такой, мимимишный до ужаса. Прошло ещё полчаса, коврики мы так и не выбрали… Уже ради смеха предлагаю ему всё-таки поближе взглянуть на этих котяток. Мужик отнекивается:

— Ой, ну что вы, девушка, меня же мужики не поймут!

Ещё через 20 минут мужик так и не определился с выбором и сказал, что подумает. В этот момент меня позвали другие покупатели, и я ушла в другой ряд. Прошло минут 5, иду по торговому залу и замечаю краем глаза, как кто-то явно от меня прячется и крадется к стеллажу с ковриками. Выглядываю из-за угла: точно, тот самый бородатый качок! Оглянулся, меня не заметил, схватил охапку тех самых ковриков с котиками и умчался в сторону кассы…

Я очень долго потом пыталась объяснить начальнику, почему я плачу…