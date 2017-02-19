Фактрум предлагает читателю познакомиться с несколькими советами по достижению вечного счастья, рассказанными самим Далай-ламой XIV.

Научитесь сочувствовать и сопереживать

Для того, чтобы развить в себе сопереживание и сочувствие, необходимо попытаться понять и принять чувства и мотивы поступков других людей и посмотреть на вещи с противоположной точки зрения. Когда вы сочувствуете другому, то помогаете ему и получаете чувство глубоко удовлетворения.

Поймите, что любовь — это нечто большее, чем то, чем мы её считаем

Люди считают, что испытывать глубокие чувства к другому человеку возможно лишь тогда, когда появляются романтические отношения. Но это не так. Подумайте, на чем же на самом деле базируются ваши отношения. Если только на страсти и сексе, то они точно не продлятся долго. Счастливые долгосрочные отношения основываются на взаимном уважении, поэтому важно установить духовный контакт с партнером.

Уделяйте больше времени своему духовному развитию и религиозности

Многие исследователи отмечают, что религиозные люди счастливы и строят более прочные отношения. Но духовность можно развить и независимо от того, верующий вы человек или нет. Важно нести людям свою заботу, доброту и сочувствие. Тогда вы сблизитесь с ними и почувствуете мир в своей душе, а значит, и счастье.

Осознайте, что страдание — это естественная часть жизни

Без боли наша жизнь невозможна, рано или поздно мы все испытываем духовные страдания. Но не нужно им сопротивляться, пытаясь отказаться от этой боли, вы только сильнее пострадаете. Не нужно постоянно думать о негативном опыте в прошлом, если постоянно вспоминать о них, то душевная рана никогда не закроется. Важно принять тот факт, что боль естественна, и тогда вы сможете перенести её намного легче, а потом сделать ещё один шаг к счастью.

Покончите с негативом

Далай-лама утверждал, что все наши негативные эмоции отравляют жизнь, а позитивные, например, терпение, любовь или сострадание, компенсируют нанесенный душе вред. Свои позитивные привычки стоит обратить в убеждения, а убеждения — в решимость. Эти изменения в образе мышления обязательно поспособствуют появлению счастья в вашей жизни.

Взгляните на проблему с другой стороны

На любую негативную ситуацию нужно смотреть с разных точек зрения, чтобы увидеть, что ней прячется и что-то хорошее. «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», поэтому стоит проявлять гибкость и смотреть на страдания из своего прошлого с иного угла.

Больше анализируйте

Запомните, что ваши главные враги на пути к счастью — это ненависть и гнев, разрушающие ваш внутренний покой. Но их невозможно так просто подавить или выплеснуть на кого-то, нужно постараться преодолеть гнев и злобу при помощи терпения и толерантности. «Если вас охватил гнев, то сделайте паузу и проведите анализ ситуации» — говорил Далай-лама. Важно найти источник и причину гнева, чтобы победить его и быть счастливым.

Испытывать счастье всю свою жизнь вы сможете только в том случае, если вы станете работать над своими способностями к эмпатии, будете развивать свою положительные духовные качества, станете толерантнее и будете относиться к полученным страданиям по-новому.