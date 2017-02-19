Фактрум рассказывает читателю забавную историю о двух друзьях, решивших добраться домой… на поезде.





Недавно возвращался я с другом от наших знакомых после бурного застолья. Знакомые жили за городом, такси туда ехать отказалось… Плюнули, решили на своих двоих дойти. И по пути нам предстояло перейти через железнодорожные пути, где как раз стоял грузовой состав, но переход был довольно далеко. И тут в наших затуманенных алкоголем мозгах родилась идея: а почему бы нам просто не перелезть между вагонами поезда? Сказано — сделано, полезли, и тут состав начал движение. Я успел перелезть и спрыгнуть на другую сторону, а друг где-то застрял. Оглянулся — он стоит, судорожно цепляясь в лестницу вагона, а поезд уносится вдаль…

Далее со слов друга:

Я увидел, что ты спрыгнул, а сам чего-то замешкался и не успел. А тут и поезд поехал. Решил я забраться в вагон, подумал, что там хотя бы ветра такого нет. Ошибся, на самом деле ветер в щели свищет, я мигом стал чёрным от угольной крошки и протрезвел.

Потом подумал, что на ближайшей развязке поезд обязательно затормозит, и я спрыгну. Да, поезд притормозил, я слез и стал решать, как же мне теперь домой добираться. Оглянулся и увидел, что в обратном направлении едет поезд, на его вагонах написано «Северсталь». Бинго! Это же мой город! По-любому состав там остановится, пусть померзну полчаса весь перемазанный в угле, но хоть домой доберусь.

Запрыгнул в этот поезд, еду в вагоне с щебнем. Мелкая щебёнка летаем вокруг меня, бьет по лицу и изыскано дополняет мой «макияж» углём… Увидел знакомый поворот, уже приготовился спрыгнуть, но поезд не сбавляет скорость, наоборот, едет только быстрее. «Ну всё, — думаю. — Уеду, блин, Москву покорять…».

В общем, прыгнул я. Хорошо, что руки-ноги целы остались, только ботинок левый потерял и рукав куртки порвал. Выполз из канавы и поплелся по обочине домой. И тут меня останавливает наряд полиции… Хорошо, что они поверили в мою историю и даже до дома подкинули, а ведь могли и в отделение забрать!