Еще со времен выхода «Парка Юрского периода» люди постоянно говорят о возможности возвращения к жизни вымерших животных. Конечно, возродить животных, исчезнувших сотни миллионов лет назад, вряд ли получится, но если вид вымер менее 800 тысяч лет назад, то у эксперимента есть шансы на успех. Каких же наиболее интересных животных мы сможем снова увидеть во плоти?

1. Зубр





Вы никогда не задумывались, почему удивительные рисунки крупного рогатого скота на стенах древних пещер по всей Европе не очень похожи на современных быков? Потому что это зубры. Увы, последний зубр этого вида умер в лесах Польши в 1627 году, но ученые активно работают над тем, чтобы вернуть животное к жизни. ДНК костной ткани зубра является частью программы возрождения, однако эксперты будут сравнивать её с современными потомками зубра, а затем начнут выборочную программу разведения, чтобы активно возвращать бездействующие генетические черты из поколения в поколение.

2. Шерстистый мамонт





Этот мамонт уже давно является кандидатом на возрождение, поскольку его ДНК полностью восстановлена и готова для полного секвенирования генома. Тем не менее, ученых останавливают климатические условия, которые бы полностью подошли этому животному, то есть фактически для шерстистого мамонта нужно вернуть еще и тундру с её прежним состоянием пастбища. Технологически же мамонта планируют искусственно восстанавливать с помощью модификации эмбриона азиатского слона.

3. Moa





Моа – это страус или гибрид велоцираптора, который вымер около 500 лет назад. Это нелетающая птица, жившая на южном острове Новой Зеландии, но постепенно исчезнувшая из-за охоты со стороны людей и потери мест обитания. Кстати, у моа были некоторые черты динозавров, в частности огромная стопа, потому найденные следы моа нередко воспринимались как следы динозавра. Проект по восстановлению генома моа и его возрождения уже начал работу.

4. Пиренейский козерог





Пиренейский козерог (букардо), безусловно, является претендентом на «оживление». Этот козел жил в Пиренейских горах на границе Франции и Испании и был на грани исчезновения в 2000 году, поскольку осталось только три самки. После их смерти французские и испанские ученые собрали всю возможную генетическую информацию для дальнейшего клонирования, и в 2013 году был запущен проект по возможному восстановлению популяции пиренейских козерогов.

5. Квагга





Даже если вы никогда не слышали о квагге, вы все же знакомы с её еще живой кузиной – зеброй. Квагги на них похожи, но они были коричневыми и полосы покрывали только переднюю часть их тела, словно мать-природа забыла закончить покраску. Стада квагг проживали в Южной Африке, но были истреблены в конце 1880-х годов. Сейчас запущен так называемый Quagga Project, направленный на восстановление генома этого животного с помощью селекции, активизирующей спящие гены, присутствующие у зебры. К январю 2016 было выведено шесть «сырых квагг».

6. Тилацин





Тилацин или тасманийский сумчатый волк – еще одно животное, истребленное охотниками в дикой природе в начале 20 века, а последний волк умер в неволе в 1936 году. В начале 2000-х ученые стали восстанавливать его генетический код по музейным экспонатам, найденным во всем мире. Совсем недавно удалось успешно соединить генетический материал тилацина с его близким родственником, тасманийским дьяволом. Это только первый шаг на длинном пути возрождения, хотя ученые полагают, что в течение 20 лет тилацин снова вернется в Тасманию.

7. Лягушка-реобатрахус

Реобатрахусы вымерли в середине 1980-х годов. Уникальность этих лягушек в том, что они рождают свое потомство через рот, а точнее яйца откладываются во рту, а затем перемещаются в желудок, выполняющий роль своеобразной матки-инкубатора. Из яиц вылупливаются головастики, которые остаются в желудке-матке, пока не превратятся в крошечных лягушек, а затем они рождаются через рот мамы-лягушки. Эти животные были единственными на Земле с таким способом воспроизведения, потому стоит возвратить этих уникальных существ обратно.

8. Странствующий голубь





В свое время насчитывалось до пяти миллиардов пассажирских голубей, летающих в небе Северной Америки, но из-за чрезмерного отстрела они исчезли столетие назад. К счастью, наличие дальних родственников и массы сохранившихся образцов означает, что странствующий голубь имеет все шансы на возрождение. Реструктурированный набор его генов планируется восстановить с помощью ныне живущего американского полосатохвостого голубя.

9. Каролинский попугай

Каролинский попугай считался единственным коренным попугаем-аборигеном в Северной Америке, но был объявлен вымершим в 1939 году. Из-за его любви к семенам и посевам фермеры уничтожили всю попугайную популяцию. Кроме того, помет попугаев был несколько ядовитым из-за рациона питания из семян дурнишника. Однако это не остановило ученых в их попытках реанимировать птицу путем кросс-селекционных программ, выделения генов и их подсадки к эмбриону попугая Аратинга Яндайя.

Текст: Flytothesky.ru