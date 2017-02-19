Успех – это восхождение. Это путешествие длиною в жизнь с непредсказуемыми взлетами и падениями. Успех всегда строится на риске, переменах и развитии личности, а путь к нему учит вас справляться с неудачами и снова вставать в полный рост, чтобы идти вперед. С чем вы можете столкнуться на этом пути, и к чему надо быть готовым?





1. Вы испытаете боль

Каждый успешный человек проходит через боль. Она является неотъемлемой и важной частью борьбы за успех. Но каждая болезненная история – это шаг к нужному результату. Примите эту боль как спутника и не пытайтесь противостоять ей. Рассматривайте каждый день, как новые шансы и возможности, но помните и о том, что неопределенность и стресс неизбежны. Они даны вам, чтобы смягчать последствия перемен и подталкивать вас в правильном направлении.

2. Вы захотите бросить все на полпути

Когда вам будет казаться, что дорога потеряна и вы заблудились, вас охватит чувство безнадежности. Именно в этот момент вы должны крепко держаться за свою идею и возвращать контроль над мотивацией. Мысленно и морально готовьтесь к тому, чтобы бороться с предательским голосом в вашей голове, призывающим вас сдаться – ведь это наипростейший шаг, когда перспективы выглядят мрачно. Кстати, наиболее жесткий приступ безнадежности случается, как правило, перед самым финишем, потому вам просто нужно решиться на последний и отчаянный рывок.

3. Вы будете терять людей и отношения

Успех требует огромного количества жертв и усилий, и не все окружающие вас люди с этим смирятся. Останутся только те, кто смогут понять и принять ваш выбор и ваш путь. А когда у вас все получится, рядом будет несколько человек, искренне желающие разделить с вами триумф, все же остальные исчезнут или отстанут от вас в процессе вашего движения вверх. Помните, на самой вершине действительно очень мало людей.

4. Люди будут препятствовать вам

Есть такая суеверная мысль, что вы должны держать свои мечты поближе к сердцу, потому что, если вы будете ими делиться, то их разворуют недоброжелатели и скептики. Человеческий разум запрограммирован верить в негатив, а негативные мысли чрезвычайно заразны и деструктивны. По дороге вверх вы и так встретите самую разношерстную аудиторию, полную мелочных, завистливых и недобрых людей, пытающихся остановить и запугать вас. Вырабатывайте к ним иммунитет.

5. Вас будут беспричинно ненавидеть

Реальность такова, что представители homo sapiens не любят своих успешных собратьев. Это банальное проявление зависти к вырвавшимся из толпы и из посредственности. Маленькие люди ненавидят тех, у кого хватает смелости действовать. Если вы хотите сохранить отношения с определенными людьми, вам придется побороться с этой завистью и недоброжелательностью. Либо отпустить этих людей. В мире всегда найдется кто-то, кому вы не нравитесь – главное, что благодаря им вы учитесь гибкости и хладнокровию.

6. Вы будете в себе сомневаться

В девяти из десяти случаев, когда вы затеваете новое дело, у вас будет возникать чувство страха и оцепенения. Вы сомневаетесь в самом себе, в своих знаниях, принятых решениях и даже в собственной интуиции. Все это, несомненно, создает внутренний конфликт. Вы колеблетесь, потому что боитесь неправильных решений и непоправимых ошибок, однако непоправимых ошибок нет, есть только новые направления. На вашем пути нет такого слова, как «неправильно». Единственный неправильный выбор – это отказ от выбора. Сомнения являются неотъемлемой частью успеха. Важно то, что вы будете действовать вопреки этим сомнениям.

7. Вы будете терпеть неудачи

Риск – это суть любого стремления к успеху. Вам предстоит прыгнуть в пустоту неизвестности, чтобы посмотреть, что там происходит. Риск, по своей природе, всегда пугает. Вы можете потерять свои сбережения или свою репутацию. Вы можете навлечь на себя критику и даже презрение. Тогда вам придется собрать все силы и начать все заново, снова и снова. Награда может быть огромной, но и её цена немалой. Поднимайтесь, отряхивайтесь и снова идите. Цель неудачи заключается в апгрейде ваших усилий на пути к успеху.

Вы должны знать, что все, что вы делаете, правильно. Вы должны верить, что все получится, и доверять развитию событий. Когда правильные мысли идут в тандеме с действиями, ничего невозможного нет. Все начинается с вас. Когда вы вооружены верной идеей, судьба будет толкать вас идти по этому пути. А когда вы увидите, что ваш успех вполне реален, вы ощутите, что все это того стоило.

Текст: Flytothesky.ru