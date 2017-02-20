Попытка расшифровать кофейные рисунки на дне чашки, постоянный анализ гороскопов, вещих снов, прохождение тысячи тестов на совместимость характеров – все выдает в женщине колоссальную неуверенность. Есть ли будущее в таких отношениях? И что, если мужчина разлюбил, можно ли отмотать время вспять, чтобы разжечь пламя чувств заново?





Мы не будем томить ответом, но заглянем в самую суть. Перед вами 8 признаков того, что мужчина больше не ваш и пора ставить точку.

1. Не стремится проявлять заботу

С течением времени гормоны первой влюбленности усмиряют свой бешеный ритм, и на смену безумной страсти приходит интерес к вещам житейским. Секса становится меньше, однако забота никуда не девается! Если ловите себя на мысли, что ваш мужчина перестал оказывать поддержку, это первый звоночек. Принести чашку чая, помочь с сумками, укрыть одеялом, когда холодно, – все это важно. И если он равнодушно едет к друзьям в то время, как у вас поднялась температура, если вы слишком часто слышите фразу «это не мои проблемы, решай сама» — дело пахнет разводом.

2. Ищет повод задеть за живое

Когда мужчина влюблен, он все видит в розовых тонах, его женщина кажется лучшей. Но как только любовь исчезает, привычки, от которых он когда-то млел, начинают безумно напрягать. Запах духов раздражает, котлеты кажутся невкусными, груди обвисшими, да и голос скрипящим. Он постоянно недоволен вашим поведением, внешностью и результатами жизнедеятельности, позволяя себе язвительные комментарии в присутствии друзей? Скорее всего, мужчина давно охладел, а потому пытается обвинить вас во всех грехах, только бы снять с себя ответственность.

3. Все больше отдаляется и закрывается

Жить 24 часа в сутки под одной крышей можно только с тем, кого любишь. Да и то наша психика нуждается в периодическом отдыхе, чтобы соскучиться друг по другу, вдоволь пообщаться с друзьями, забыться в любимом хобби. Задумываться о том, все ли в порядке в раю стоит тогда, когда партнер все вечера и выходные стремится провести вдалеке, прикрываясь постоянной рабочей занятостью, командировками или очередным охотничьим сезоном. Если на ваше предложение устроить романтический вечер или поехать на отдых вместе он реагирует агрессивно, интернет ему интереснее похода в кино, скорее всего, ваше общество стало его тяготить.

4. Скупится на нежность

Одно дело, когда партнер изначально относился к романтике с пренебрежением, не терпел никаких приторных кличек в свой адрес. И совсем другое, когда привычное трепетное отношение (все эти «солнышки», «котеньки» и «бульбозаврики») как-то резко сменилось холодностью и душевной скупостью. Мужчина перестал привычно откликаться на любимые прозвища? Стал реагировать раздраженно, упрекая за детский сад? Время задуматься…

5. Совсем не хочет секса

Усталость, плохое настроение и прочие «но» могут иметь место, если звучат периодически. И совсем другая история, когда он вообще перестает реагировать на вас как на сексуальный объект, равнодушно отворачиваясь к стенке, а то и вовсе переехав в другую комнату. Если слышите его упреки на тему излишней озабоченности, если не помогает ни роскошное белье, ни смена обстановки, скорее всего, он просто больше не хочет вас. Исключения составляют возможные проблемы с потенцией, о чем лучше выяснить напрямую.

6. Отказывается от совместных планов

Вы все чаще начинаете слышать от него фразы, где фигурирует он один: «решил съездить», «хочу купить себе», «поеду отдохнуть на море» и прочее? Как будто вы больше ничего не значите, с вами обсуждать ничего не нужно. Но человек, который любит, хочет делиться своими планами и мыслями, он с удовольствием рассказывает, как прошел день, строит планы на совместное будущее. А когда мечты замыкаются только на себе, когда нет обсуждения – крепитесь. Вас уже вычеркнули из списка важных людей.

7. Завел роман на стороне

Очень сложно заставить себя открыть глаза на очевидные признаки измены, еще сложнее поверить, что это уже случилось. Часто все вышеописанные симптомы совпадают с появлением в жизни любимого другой женщины. Мало того, что он станет от вас отдаляться, вы заметите, как его поведение изменится кардинальным образом. Вместо привычки лежать у телевизора партнер вдруг начнет таскать гантели, тщательно сбривать седую бороду и покупать новые щегольские костюмы. Добавьте ко всему постоянные отлучки по работе и телефон в руках, который не будет выпускаться…

8. Не считается с вашими чувствами

Наконец, последний верный сигнал катастрофы – абсолютное игнорирование ваших чувств и даже наслаждение доставленными страданиями. Как это проявляется? Он уже разлюбил, но уйти не хватает смелости, потому начинается ад. Он в открытую развлекается с любовницами, может спокойно пропасть из дому на неделю, а затем вернуться, будто ничего не произошло, всячески унижает партнершу, чтобы сделать еще больнее. В этом случае не осталось никакой любви, лишь садистское наслаждение страданиями своей «жертвы».

Узнали в большинстве пунктов свою ситуацию? Не стоит унижаться, продолжая тянуть на горбу то, что давно мертво. «Дохлая лошадь» не сделает вас счастливее, наоборот, заставит страдать и мучиться во имя никому не ясной цели. Уважайте себя, наберитесь сил и уходите с достоинством. А жизнь все расставит по своим местам…

Текст: Flytothesky.ru