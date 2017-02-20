Политика – дело нервное и, согласитесь, достаточно грязное. У разных знаков зодиака, конечно же, исходя из их зодиакальных качеств, задатки политика тоже развиты по-разному, как и их отношение к этой сфере деятельности. Кто-то не мыслит своей жизни без власти и величия, кто-то видит миссию политики исключительно в бескорыстном служении своему народу, а кто-то стремится к роли незаметного, но очень могущественного серого кардинала.





1. Овен

Овны – индивидуалисты, потому им сложно соответствовать линии любой партии. Поведение этого знака всегда обусловлено только их собственными убеждениями и личной заинтересованностью. Овны прямолинейны и идейно просты, потому окружающие моментально верят им на слово. Несмотря на свою импульсивность и изрядную неуступчивость, Овен обычно весьма патриотичен и демонстрирует поразительную смелость во многих вопросах. Этому знаку присущ дар красноречия, как основное оружие против оппонентов, а из минусов можно отметить его неумение правильно рассчитать риски и любовь к коротким боям вместо долгой борьбы.

2. Телец

К какой бы партии не принадлежал Телец, он всегда подходит ко всем вопросам с прагматизмом. Он вполне может вдохновиться какой-то идеологией, но только на основе контекста и жестких и убедительных фактов. По его мнению, самыми ценными являются действия, которые доказали свою эффективность. Особенно интересуют Тельца сферы экономики и трудовых отношений, являющиеся для него приоритетными. Этот знак – консерватор и предпочитает сохранение существующей системы, нежели изменения и прогресс. Он не умеет быть искусным и гибким переговорщиком, потому все его намерения буквально лежат на поверхности. Из особых преимуществ можно отметить сильный характер, амбициозность и обязательность.

3. Близнецы

У Близнецов масса качеств, делающих его идеальным человеком для политики. Прежде всего, это способность управлять толпой и блестяще проводить публичные выступления для любого социального класса, что для политической карьеры жизненно необходимо. Близнецам присущи юмор и уместное остроумие, которые запоминаются. Сфера образования является одним из главных интересов Близнецов. Их личность – это микс энтузиазма, постоянного движения и неуемной энергии, которые затмевают все их недостатки, включая непостоянство и ветреность.

4. Рак

Ракам обычно по душе те партии и течения, которые занимаются регионами, их историей и сохранением традиций. Этот знак даже может преодолеть свою природную застенчивость ради поддержки такой политической или общественной силы. А еще Раки всегда встают на защиту уязвимых групп населения, во многом из-за своей эмоциональности и чувствительности. Они контактируют с общественностью не для того, чтобы зарядить её лозунгами, а чтобы разобраться в ежедневных людских проблемах и заботах. Раку вообще не нужна власть ради власти. Его шокирует неравенство, а борьба за права человека кажется Раку наиболее порядочным и приемлемым занятием в политике.

5. Лев

Львы обладают жесткой харизмой и всегда стремятся властвовать. Нередко их последователи убеждают Львов идти в политику, потому что они очарованы их магнетизмом. Этот знак производит глубокое впечатление на людей, а его чрезмерная уверенность в себе их обнадеживает. Умение навязать свою идею является предметом особенной гордости любого Льва, считающего собственное видение наиболее справедливым и благородным. Тем не менее, Львам нужно остерегаться ловушки мегаломании и не переоценивать свои силы, иначе поражение неизбежно. Зато навыки публичных выступлений и яркое величие Львов всегда остаются в памяти.

6. Дева

Дева предпочитает быть серым кардиналом, а не публичным лидером. Её интеллектуальные способности и эрудиция совершенно не замутнены эгоистическими амбициями. Этот знак убежден в том, что его исследовательская работа, аналитические способности, внимание к деталям, а также цели и продуманное видение могут быть полезны и без особой публичности. Порой Дев обвиняют в излишней сдержанности или склонностью к технократии. Для них цифры являются цифрами, и они знают, как их интерпретировать. Кроме того, Девы могут быть чрезвычайно успешными финансовыми стратегами. Особенно в неурожайные годы.

7. Весы

Весы аккуратно прокладывают свой путь в мир политики. Они заинтересованы не во власти как таковой, а в людях. Они стремятся угождать, делать правильные вещи и сглаживать острые углы. Этот знак любит вести долгие частные беседы со своими коллегами, единомышленниками и даже с оппонентами. Весы с готовностью подставляют всем свое плечо, а их способность слушать, их шкала ценностей, их чувство справедливости и врожденная дипломатия не имеют себе равных. Программа Весов включает в себя защиту мира любой ценой, а также создание равных возможностей.

8. Скорпион

Скорпионы одержимы властью, и они умеют постоять за свои убеждения. Они сильны и обладают эмоциональным, бескомпромиссным и скрытным характером. А еще Скорпион не боится никаких ударов судьбы, он умен и дальновиден и умеет нащупывать слабые места своих оппонентов, после чего уверенно начинает их громить. В то время как другие люди выбрасывают белый флаг при первой же неудаче, упрямый Скорпион сцепит зубы, но никогда не уступит, пока не выиграет. Именно так он относится к политике и именно так он себя ведет, попадая в эту среду.

9. Стрелец

Стрелец смотрит далеко вдаль и мыслит масштабно – таково его поведение в отношении политики. Это не тот человек, который будет собирать подписи или подавать петиции. Это скорее раскольник, но и одновременно оппортунист в хорошем смысле этого слова. В то время как люди прибегают к логике, Стрелец верит в харизму – и это работает. Он оптимистичный прагматик и нацелен на достижение международной славы, потому Стрельцы в основном преуспевают в дипломатии.

10. Козерог

Козерог по сути – это очень политически подкованный знак, и у него присутствует врожденный интерес к общественным делам. Он весьма амбициозен и не будет довольствоваться ролью статиста, поскольку стремится к власти. Тем не менее, власть ему нужна не для личной выгоды, а потому, что Козерог убежден в том, что он способен внести свой вклад в развитие нации, и им движет чувство долга. Если он должен принести клятву, что будет служить интересам страны, то он вложит всю душу в эту миссию. Этот знак принципиален, честен, патриотичен, но никогда не теряет бдительности по причине сурового и весьма серьезного характера.

11. Водолей

Этот знак считается нарушителем спокойствия. Водолей – идеалист и действительно хочет изменить мир любым способом, даже самым утопичным. Его отношение к власти и политике может быть неоднозначным. С одной стороны, он, не колеблясь, свергнет текущих правителей, поскольку роль оппозиционера и революционера подходит ему лучше всего. С другой стороны, как только Водолей достигнет вершины, он начинает продвигать идеи толерантности и готов протянуть руку своим соперникам. Задолго до того, как это стало модным, Водолеи всегда боролись против элит. Как и Авраам Линкольн, любой Водолей немедленно бы отменил рабство.

12. Рыбы

Рыбы – люди щедрые и добрые, потому на политическую арену они могут попасть только при условии, если у них будет возможность работать на общественное благо. Люди видят в Рыбах вдохновляющий пример, а также своего рода мессию, который может понять их и помочь наиболее нуждающимся. Будучи убежденными пацифистами, Рыбы предпочитают озвучивать свое мнение с кротостью, а не с жесткостью и настойчивостью. Этому знаку присуща суеверность, потому он легко может отступить, если увидит дурные приметы. Рыбы часто выбирают легкий путь и стремятся быть в согласии с общественностью, что нередко имеет для них негативные последствия. Им скорее подойдет роль активиста, а не политика при власти.

Текст: Flytothesky.ru