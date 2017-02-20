Чтобы оптимизировать весь процесс поиска работы и снизить вероятность отказов, обязательно обратите внимание на качество вашего резюме. Вполне вероятно, что оно у вас готово уже не один год, потому адаптируйте его содержание в соответствии с нынешними требованиями и реалиями.





Ошибка № 1. Описание задач вместо достижений

Этот маркированный список под каждым из ваших предыдущих мест работы обычно выглядит как перечень обязанностей. Вместо этого вам следует подчеркнуть результаты выполнения этих обязанностей. Чего вы достигли на каждой должности? Как ваша работа помогла сэкономить бюджет, увеличить продуктивность, решить проблемы, удержать клиентов и так далее? Если вы хотите сделать резюме заметным, не стоит перечислять свои задачи – лучше подчеркнуть свои достижения, делающие вас ценным работником.

Ошибка № 2. Плохое форматирование

Такая вроде бы несущественная ошибка может основательно подпортить впечатление от вашего резюме.

• Несогласованные шрифты, интервалы или выделение жирным текстом и курсивом демонстрируют недостаток внимания к деталям.

• Слишком мелкий или, напротив, слишком крупный шрифт может раздражать читателя.

• Огромные абзацы сплошного текста приводят к невнимательному и беглому просмотру резюме.

• Формат документа. Если резюме будет в виде вложения в мейл, то его лучше сохранить в формате PDF, чтобы при открытии не нарушилось форматирование.

Ошибка № 3. Резюме не адаптировано под желаемую должность

Не пожалейте времени, чтобы перестроить и адаптировать ваше резюме под ту должность, которую вы стремитесь получить. Это даст вам преимущество над конкурентами, массово рассылающими свои типовые и обобщенные жизнеописания.

• Если работодатель требует включения конкретной информации, проверьте её наличие в вашем резюме.

• Не включайте ненужные факты. Если вы претендуете на должность в отделе финансов, незачем упоминать, что студентом вы подрабатывали доставкой пиццы.

• Используйте ключевые слова из описания работы или отрасли, чтобы подчеркнуть ваше соответствие этой должности.

• Поместите ваши наиболее значимые достижения в верхней части резюме, чтобы они сразу бросались в глаза.

Ошибка № 4. Указание почтового адреса

Когда-то почтовый адрес в верхней части резюме был обязательным. Но в нынешнем цифровом мобильном мире, это требование безнадежно устарело. На самом деле, ваш адрес может даже навредить. Если компания находится в другом государстве или городе, то ваше резюме может быть исключено из рассмотрения. Ограничьтесь просто номером своего телефона и электронной почтой.

Ошибка № 5. Орфографические и грамматические ошибки

Орфографические и грамматические ошибки могут стать красной тряпкой для менеджеров по найму. Эти ошибки показывают опять же недостаток внимания к деталям и банальную безграмотность. Обязательно тщательно вычитайте ваше резюме перед отправкой.

Ошибка № 6. Неправдивые данные

Любой менеджер по найму имеет в своем арсенале массу историй откровенной лжи из уст и резюме соискателей. Будьте правдивы, поскольку любая неправда имеет свойство всплывать (причем не всегда вовремя) и основательно портить вам репутацию. Например, если вы преувеличите свои умения, то ваша некомпетентность очень скоро станет очевидной.

Ошибка № 7. Фраза «рекомендации по требованию» в конце резюме

Эта фраза давно используется как стандартная для резюме, хотя сейчас она фактически не имеет смысла. Работодатели априори предполагают, что у вас есть необходимые рекомендации, потому зачем вам их скрывать и ждать просьбы об их предоставлении.

Ошибка № 8. Описание образования в начале резюме

Если вы только что закончили вуз или просто новичок на рынке труда, то этот пункт можете пропустить. А вот соискатели, у которых уже есть какой-то трудовой стаж, резюме начинают с рабочего опыта и только потом упоминают образование. Работодатели больше заинтересованы в ваших достижениях, нежели в вашем дипломе.

Ошибка № 9. Слишком много лишней информации

Возможно, вы ушли с последней работы, потому что беспрерывно ругались с одним из коллег, или у вас был неадекватный босс. Это может быть правдой, но вот в резюме подобную информацию включать недопустимо. Ни один факт не должен заставить менеджера по найму ставить под сомнение ваши коммуникативные навыки или профессионализм.

Текст: Flytothesky.ru