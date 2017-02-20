Успешные люди максимально четко планируют свою жизнь и сосредоточиваются на том, что должно быть сделано безотлагательно. Этот подход весьма заметно отличает посредственных предпринимателей от блестящих бизнесменов. Но знать их секреты – это даже не полдела. Такой подход нужно реализовывать! С учетом фантастической скорости технологического развития и жесточайшей конкуренции, требуется двигаться по жизни с ощущением срочности и неотложности всех планируемых действий. Однако именно тут многие предприниматели останавливаются. Они понимают, что нужно предпринимать, мысленно к этому подготавливаются, но старт свой затягивают.





Будем честны, жизнь – игра, и успех зависит ведения этой игры. Чтобы выигрывать, вам нужно лететь вперед, развивать и отшлифовывать бизнес-стратегию, вооружившись 5 ключевыми рецептами от ведущих бизнесменов.

1. Вдохновляющая идея

Ваша идея, цель или видение обязаны быть вдохновляющими и фактически лишающими вас сна и покоя. Все ваши мысли постоянно направлены на реализацию и достижение целей. Когда вы окончательно «продадите душу» собственной идее, тогда и начнется магия. Зафиксируйте цели и составьте подробный план с точными датами поэтапной реализации имеющейся концепции. Чтобы придать себе ускорение, повесьте этот план на видном месте, чтобы он постоянно бросался вам в глаза. Помните, ваше видение должно резонировать с вашим энтузиазмом и быть настолько убедительным, чтобы у вас даже мысли не возникло остановиться хотя бы для краткосрочной передышки. Когда вы прочно войдете в этот ритм, все остальное станет развиваться чуть ли не само по себе.

2. Понимание безотлагательности

Убедительная и вдохновляющая идея обычно стимулирует ощущение срочности действий, начиная с банальных телефонных звонков и до принятия мгновенных решений. Оперативность – ключевое слово, когда все совершается прямо сейчас и буквально на лету. Многие оказываются на обочине, как только допускают сомнения или колебания. Подходящее и правильное время не наступит никогда, потому успешные люди всегда в движении и развитии, и в результате они находятся на два шага впереди конкурентов. Если вы не удерживаете темп, то вас моментально откидывает назад на все 10 шагов. Даже команду вам нужно набирать, находясь на полному ходу и помогая нужным людям запрыгивать в ваш движущийся вагон – только так вы сумеете преуспеть и свернуть горы.

3. Несколько источников дохода

Итак, у вас есть видение и понимание жесткой оперативности в действиях, теперь их нужно применять везде и ко всему. Не только к одной большой и гениальной идее, но к каждой вашей стратегии. Здесь начинается самое интересное. «Звездные» бизнесмены били все рекорды, ухитряясь построить не одну, а несколько успешных компаний менее чем за год. Упорно трудясь каждый день, они в итоге могут генерировать доходы из разных бизнес-направлений. Кстати, среднестатистический миллионер имеет семь разных источников дохода. А сколько их у вас?

4. Высочайшее качество

Наличие не одного источника дохода означает, что все, что вы делаете, и под чем планируете ставить свое имя, хорошо продумано и выполнено с надлежащим качеством. Нельзя делать то, что на 100 % не отвечает вашему видению своего бренда. Даже бесплатный контент для лояльных фолловеров должен быть безупречным и идеальным. Это стремление также прививается и вашей команде, поскольку у любой задачи есть четко поставленная цель и ожидаемые результаты. Очень много людей жертвуют собственным брендом и именем, связывая его с некачественным и дешевым товаром, так как это требует минимума усилий, но тогда путь на вершину вам заказан. Будьте максимально избирательны и придирчивы в этом отношении.

5. Текущий момент имеет значение

Если вы дошли до этого пункта, значит, вы уже в первых рядах. Теперь пришло время завершить состязание и вырваться вперед окончательно. Текущий момент имеет значение, упускать его или позволить себе передохнуть губительно. Делайте все сейчас, отслеживайте достижения и не останавливайтесь ни за что. Если вы действительно решительно ориентированы на успех, тогда всю свою последующую жизнь, минута за минутой, вам придется работать с этими пятью ингредиентами рецепта истинного успеха. Когда вы по-настоящему осознаете, что текущий момент крайне важен, все остальное станет для вас историей.

Текст: Flytothesky.ru