Что подразумевают под истинной близостью в отношениях? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни считают секс основной составляющей близости в отношениях, другие утверждают, что близость возможна и вне связи с половой жизнью. Психологи выявили 8 популярных мифов, касающихся близости в отношениях.





Миф № 1. Для истинной близости необходим секс

Хотя эмоциональная близость часто ассоциируется с физической, существуют и другие пути выражения привязанности к партнеру. Давайте представим противоположную ситуацию: всякий ли секс подразумевает эмоциональную близость? Конечно, нет. Сексуальная активность не является обязательным условием для возникновения эмоциональной близости. И наоборот, в ходе совместной жизни пары нередко проходят через периоды повышенной занятости, усталости или болезней, когда секс отходит на второй план. В таких случаях основой близости становится не интимные отношения, а взаимопомощь и поддержка друг друга в трудной ситуации.

Миф № 2. Вы должны отречься от себя

Люди часто приравнивают близость к самопожертвованию, между тем, истинной близости можно добиться только при условии, что каждый будет стремиться не только к общим, но и к собственным целям. Исследования показали, что человек может быть полностью удовлетворен только такими отношениями, в которых он и его партнер помогают и поддерживают друг друга в достижении поставленных целей. Основа крепких отношений — это не самопожертвование, а стремление к тому, чтобы каждый добился желаемого.

Миф № 3. Вы все должны делать вместе

Вам вовсе не нужно проводить 100% свободного времени вместе. При истинной близости каждый партнер чувствует, что определенная его часть остается свободной, независимой, не теряет собственного “я”. Для комфортного самоощущения человеку необходимо личное время. Всего несколько часов на выходных, посвященных любимым занятиям, могут оказаться бесценными для самовыражения и личностного роста каждого из партнеров, что только укрепит их отношения.

Миф № 4. Необходимо сдерживать злость и раздражение

Всем известно, что в отношениях одним из самых неудачных способов разрешения конфликта является политика избегания. Откладывание решения проблем, которые неизбежно возникают в любых отношениях, не разрешит, а только усугубит ситуацию. Избегание приведет к еще большему избеганию, а затем и к расставанию.

Миф № 5. Не следует ложиться спать в состоянии ссоры

В популярных журналах часто дают именно такой совет, но психологи с ним не согласны. В разгаре ссоры, особенно если она происходит поздно вечером, когда вы устали, вы не способны тщательно обдумывать то, что говорите. Но не следует также выбирать и политику избегания. Оптимальным вариантом будет отложить выяснение отношений до утра, когда вы отдохнете и успокоитесь.

Миф № 6. Вам не изменить своего партнера

Представление о том, что личность будто бы окаменевает, становясь взрослой, — одно из самых обычных утверждений, распространяемых средствами массовой информации. Однако, это не так. Определенные факторы действительно оказывают огромное влияние на формирование человека в раннем возрасте, но исследования показали, что взрослые люди тоже способны меняться. В отношениях именно вы оказываете наиболее сильное влияние на партнера, способствуя его развитию. Например, вы можете вселить уверенность в робкого партнера, помочь импульсивному партнеру стать более хладнокровным и т.д. Ваш партнер тоже оказывает влияние на вас, и наиболее важным в этом процессе является осознание того, насколько вы важны друг для друга.

Миф № 7. Если все плохо уже сейчас, то вряд ли станет лучше потом

Близость определяется вкладом, который каждый из партнеров готов внести в отношения. Хорошие отношения не случаются сами по себе, не являются даром с небес, а требуют усердной работы и безграничного терпения. Если сейчас у вас все не очень хорошо, то это означает, что нужно приложить усилия для того, чтобы отношения устраивали каждого из вас.

Миф № 8. Если у ваших родителей были плохие отношения, то и у вас будут такие же

Дети разведенных родителей часто чувствуют неуверенность в своей будущей личной жизни. Некоторые даже вовсе избегают близких отношений или не желают тратить на них много сил. Если вы из такой семьи, то это не значит, что вам будет сложнее достичь крепких отношений, чем остальным людям. Исследования показали, что на личную жизнь детей разведенных родителей влияет огромное количество факторов, среди которых неудача родителей — далеко не самый главный. Однозначного отрицательного влияния родителей на качество личной жизни их детей во взрослом возрасте доказать не удалось.

Единственная истина, касающаяся крепких отношений, состоит в том, что не существует ни одного простого рецепта для достижения близости. Близость возникает и развивается между вами и вашим партнером в течение всей совместной жизни, она отражает вашу личность и опыт, а также личность и опыт вашего партнера. Как только вы преодолеете мифы о близости в отношениях, вам будет легче определить верный курс на достижение гармоничной совместной жизни.

Текст: Flytothesky.ru