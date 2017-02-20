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Люди, которые носят шапки с помпонами — самые добрые

21.02.2017 09:35 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем одной интересной мыслью по поводу пушистых помпонов!

Люди, которые носят шапки с помпонами — самые добрые

У меня есть теория: самые общительные и добрые люди — это те, кто ходят зимой в шапках с помпонами. Понятно же, что не будет матёрый гопник или брутальный альфа-самец ходить с помпоном. Так же как и гламурная цыпочка с раздутым чувством собственного достоинства никогда не наденет такую шапочку. Поэтому если мне нужно узнать что-то на улице, то я обязательно ищу в толпе человека в шапке с помпоном и спрашиваю у него. Ещё ни разу мне не нагрубили и не послали куда подальше!

А если вы прониклись этой идеей, то пришейте себе на шапку помпон, который легко смастерить своими руками при помощи ниток и картона. Носите помпончики и будьте добрее!

Люди, которые носят шапки с помпонами — самые добрые
Vanna.guru
 
 
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С приходом зимы большинство людей начинает носить шапки всевозможных цветов и фасонов. Одни любят шапки из меха, другие — трикотажные, а кто-то просто обожает...

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