Фактрум делится с читателем одной интересной мыслью по поводу пушистых помпонов!





У меня есть теория: самые общительные и добрые люди — это те, кто ходят зимой в шапках с помпонами. Понятно же, что не будет матёрый гопник или брутальный альфа-самец ходить с помпоном. Так же как и гламурная цыпочка с раздутым чувством собственного достоинства никогда не наденет такую шапочку. Поэтому если мне нужно узнать что-то на улице, то я обязательно ищу в толпе человека в шапке с помпоном и спрашиваю у него. Ещё ни разу мне не нагрубили и не послали куда подальше!

А если вы прониклись этой идеей, то пришейте себе на шапку помпон, который легко смастерить своими руками при помощи ниток и картона. Носите помпончики и будьте добрее!