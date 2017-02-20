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10 любопытных фактов для самых любопытных

21.02.2017 09:46 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для читателю десятку прелюбопытнейших фактов со всего мира!

10 любопытных фактов для самых любопытных

  • Всего три человека — инженеры Алексей Ананенко, Валерий Безпалов и Борис Баранов — смогли предотвратить вторую аварию на Чернобыльской АЭС. Когда возникла угроза теплового взрыва, то они нырнули в воду, содержащую смертельную дозу радиации, и открыли предохранительные клапаны. После этого мужчины прожили всего несколько дней и скончались.
  • Шиэн Грант — инструктор по смешанным боевым искусствам провел сто поединков за шесть часов, чтобы собрать средства для местной больницы.

10 любопытных фактов для самых любопытных

  • При американской колледже Хартвик был образован целевой фонд, с помощью которого можно было накопить огромные средства с помощью сложных процентов в течение сотни лет. Многие экономисты всерьез думали, что он в конце концов развалит всю финансовую структуру США.
  • На самом деле известного актёра Вина Дизеля зовут Марк Синклер.

10 любопытных фактов для самых любопытных

  • В семидесятых годах XX века учёные проводили исследования с целью изучить, как возникает зависимость от наркотиков. Они давали крысам, которые жили в одиночных клетках в плохих условиях, воду с добавлением морфина и чистую воду на выбор. Всё крысы пили воду с наркотиком и, в конечном итоге, умирали. Потом учёные провели тот же эксперимент на группе крыс, жившей в комфортабельных клетках со множеством игрушек и развлечений. Эти крысы выбирали только чистую воду и ни разу не попробовали воду с морфином.Жители острова
  • Танна поклоняются не какому-то аморфному божеству, а самому настоящему летчику времен Второй мировой Джону Фруму. Они называют его «королем сказочной Америки, спустившимся на землю маланезийского народа с чудесным карго». Почитатели Джона Фрума носят подобие американской военной формы и возводят ненастоящие взлётно-посадочные полосы с муляжами самолётов. Они верят, что однажды из бог вернется и принесет с собой «чудесные грузы»- газировку, радио и грузовики с провизией.

10 любопытных фактов для самых любопытных

  • Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что кормление уток хлебом в парках наносит им непоправимый вред и может даже привести к гибели птиц. Из-за того, что утки не получают необходимые вещества из своей обычной пищи, которую они добывают сами, у них ухудшается здоровье.
 
 
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Любопытство — не порок, а тяга к познанию мира. Пока вокруг нас остаются загадки, мы будем стараться и искать ответы на них.

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