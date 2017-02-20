Фактрум приготовил для читателю десятку прелюбопытнейших фактов со всего мира!
Всего три человека — инженеры Алексей Ананенко, Валерий Безпалов и Борис Баранов — смогли предотвратить вторую аварию на Чернобыльской АЭС. Когда возникла угроза теплового взрыва, то они нырнули в воду, содержащую смертельную дозу радиации, и открыли предохранительные клапаны. После этого мужчины прожили всего несколько дней и скончались.
Шиэн Грант — инструктор по смешанным боевым искусствам провел сто поединков за шесть часов, чтобы собрать средства для местной больницы.
При американской колледже Хартвик был образован целевой фонд, с помощью которого можно было накопить огромные средства с помощью сложных процентов в течение сотни лет. Многие экономисты всерьез думали, что он в конце концов развалит всю финансовую структуру США.
На самом деле известного актёра Вина Дизеля зовут Марк Синклер.
В семидесятых годах XX века учёные проводили исследования с целью изучить, как возникает зависимость от наркотиков. Они давали крысам, которые жили в одиночных клетках в плохих условиях, воду с добавлением морфина и чистую воду на выбор. Всё крысы пили воду с наркотиком и, в конечном итоге, умирали. Потом учёные провели тот же эксперимент на группе крыс, жившей в комфортабельных клетках со множеством игрушек и развлечений. Эти крысы выбирали только чистую воду и ни разу не попробовали воду с морфином.Жители острова
Танна поклоняются не какому-то аморфному божеству, а самому настоящему летчику времен Второй мировой Джону Фруму. Они называют его «королем сказочной Америки, спустившимся на землю маланезийского народа с чудесным карго». Почитатели Джона Фрума носят подобие американской военной формы и возводят ненастоящие взлётно-посадочные полосы с муляжами самолётов. Они верят, что однажды из бог вернется и принесет с собой «чудесные грузы»- газировку, радио и грузовики с провизией.
Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что кормление уток хлебом в парках наносит им непоправимый вред и может даже привести к гибели птиц. Из-за того, что утки не получают необходимые вещества из своей обычной пищи, которую они добывают сами, у них ухудшается здоровье.
Комментарии