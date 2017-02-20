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35 фактов о пользе алкоголя

21.02.2017 12:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Но Фактрум спешит опровергнуть это утверждение! Употребление различного алкоголя в небольших количествах может быть даже полезно!

35 фактов о пользе алкоголя

Пиво

35 фактов о пользе алкоголя

  • Ячмень, содержащийся в пиве, помогает крови лучше циркулировать, поэтому если вы замерзли, то выпейте кружку теплого пива.
  • Всего 600 мл пива способно укрепить плотность вашей костной ткани. Но надо строго придерживаться этой нормы, большее количество способно навредить костям.
  • Недавние исследования показали, что умеренное употребление пива снижает риск развития болезни Альцгеймера и слабоумия в старости.
  • В пиве есть фолиевая и панотеновая кислота, рибофлавин и витамины В12 и В6. Они повышают упругость кожи и предотвращают появления морщин.
  • Как ни странно, но если регулярно употреблять пиво, то риск возникновения камней в почках уменьшается на целых 40%!

Виски

35 фактов о пользе алкоголя

  • Эллаговая кислота, содержащаяся в хорошем виски, улучшает когнитивные функции мозга, что предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Также она уничтожает свободные радикалы в организме, уменьшая риск возникновения раковых опухолей.
  • Виски помогает эффективно сбросить вес за счет отсутствия углеводов и малого количества калорий, а еще подавляет чувство голода, спасая от переедания.
  • Кроме того, употребление небольшого количества виски способно повысить ваш иммунитет и борется с простудой и инфекциями.
  • Виски помогает улучшить способность организма управлять глюкозой, что предотвращает диабет.

Водка

35 фактов о пользе алкоголя

  • Всего две рюмки водки в день — не больше! — помогают снизить риск получения сердечного приступа, а также являются отличным успокоительным.
  • При высокой температуре стоит сделать компресс из водки и положить его на лоб или грудь, это поможет снизить температуру тела.
  • Если у вас заболел зуб, то возьмите в рот немного водки, это «заморозит» нервы и продезинфицирует ротовую полость, помогая дотерпеть до визита к стоматологу.

Ром

35 фактов о пользе алкоголя

  • Одна или две порции хорошего рома в день продлевают жизнь на 2–4 года!
  • Ром помогает эффективно справиться с насморком и простудными заболеваниями, поскольку обладает противомикробными свойствами.
  • А ещё ром уменьшает боль в мышцах и укрепляет кости, предотвращая развитие остеопороза.

Вино

35 фактов о пользе алкоголя

  • Вино снижает риск развития рака молочных желез и толстой кишки, а также помогает бороться с депрессией и стрессом.
  • Если вы будете каждый день выпивать один бокал вина, то сможете улучшить вашу память и сохранить сердце крепким.
  • Оказывается, что у людей, употребляющих вино в умеренных количествах, снижается риск преждевременной смерти на 34%.

Текила

35 фактов о пользе алкоголя

  • Употребление текилы помогает снизить уровень сахара и холестерина в организме. Текила эффективно регулирует процесс пищеварения, поэтому после её употребления вы не будете страдать от вздутия живота.
  • А ещё текила уберегает вас от диабета, деменции и остеопороза.

Коньяк или бренди

35 фактов о пользе алкоголя

  • В коньяке есть эллаговая кислота, снижающая риск возникновения и развития раковых клеток.
  • Эти напитки способны уберечь ваше сердце от приступа, регулируя кровяное давление и уровень холестерина.
  • При кашле и боли в горле достаточно выпить рюмочку коньяка или бренди. Она убьёт бактерии и успокоит слизистую оболочку горла, а также повысит иммунитет.

Шампанское или сидр

35 фактов о пользе алкоголя

  • Кроме того, эти напитки содержат большое количество антиоксидантов, имеющих важное значение для здоровья организма.
  • Употребления одного бокала шампанского укрепляет сердце и стенки сосудов.
  • В шампанском намного меньше калорий, чем в вине или пиве, поэтому вы можете пить его без ущерба для фигуры.
  • Если вы подвержены повышенной чувствительно к клейковине, которая содержится в пиве, то шампанское или сидр могут стать для вас любимым напитком, ведь в них клейковины нет.
 
 
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Кто же не любит выпить с друзьями кружку пива или бокал вина? Но каждый раз вы начинаете корить себя, так как думаете, что алкоголь очень вреден.

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