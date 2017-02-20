Но Фактрум спешит опровергнуть это утверждение! Употребление различного алкоголя в небольших количествах может быть даже полезно!
Пиво
Ячмень, содержащийся в пиве, помогает крови лучше циркулировать, поэтому если вы замерзли, то выпейте кружку теплого пива.
Всего 600 мл пива способно укрепить плотность вашей костной ткани. Но надо строго придерживаться этой нормы, большее количество способно навредить костям.
Недавние исследования показали, что умеренное употребление пива снижает риск развития болезни Альцгеймера и слабоумия в старости.
В пиве есть фолиевая и панотеновая кислота, рибофлавин и витамины В12 и В6. Они повышают упругость кожи и предотвращают появления морщин.
Как ни странно, но если регулярно употреблять пиво, то риск возникновения камней в почках уменьшается на целых 40%!
Виски
Эллаговая кислота, содержащаяся в хорошем виски, улучшает когнитивные функции мозга, что предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Также она уничтожает свободные радикалы в организме, уменьшая риск возникновения раковых опухолей.
Виски помогает эффективно сбросить вес за счет отсутствия углеводов и малого количества калорий, а еще подавляет чувство голода, спасая от переедания.
Кроме того, употребление небольшого количества виски способно повысить ваш иммунитет и борется с простудой и инфекциями.
Виски помогает улучшить способность организма управлять глюкозой, что предотвращает диабет.
Водка
Всего две рюмки водки в день — не больше! — помогают снизить риск получения сердечного приступа, а также являются отличным успокоительным.
При высокой температуре стоит сделать компресс из водки и положить его на лоб или грудь, это поможет снизить температуру тела.
Если у вас заболел зуб, то возьмите в рот немного водки, это «заморозит» нервы и продезинфицирует ротовую полость, помогая дотерпеть до визита к стоматологу.
Ром
Одна или две порции хорошего рома в день продлевают жизнь на 2–4 года!
Ром помогает эффективно справиться с насморком и простудными заболеваниями, поскольку обладает противомикробными свойствами.
А ещё ром уменьшает боль в мышцах и укрепляет кости, предотвращая развитие остеопороза.
Вино
Вино снижает риск развития рака молочных желез и толстой кишки, а также помогает бороться с депрессией и стрессом.
Если вы будете каждый день выпивать один бокал вина, то сможете улучшить вашу память и сохранить сердце крепким.
Оказывается, что у людей, употребляющих вино в умеренных количествах, снижается риск преждевременной смерти на 34%.
Текила
Употребление текилы помогает снизить уровень сахара и холестерина в организме. Текила эффективно регулирует процесс пищеварения, поэтому после её употребления вы не будете страдать от вздутия живота.
А ещё текила уберегает вас от диабета, деменции и остеопороза.
Коньяк или бренди
В коньяке есть эллаговая кислота, снижающая риск возникновения и развития раковых клеток.
Эти напитки способны уберечь ваше сердце от приступа, регулируя кровяное давление и уровень холестерина.
При кашле и боли в горле достаточно выпить рюмочку коньяка или бренди. Она убьёт бактерии и успокоит слизистую оболочку горла, а также повысит иммунитет.
Шампанское или сидр
Кроме того, эти напитки содержат большое количество антиоксидантов, имеющих важное значение для здоровья организма.
Употребления одного бокала шампанского укрепляет сердце и стенки сосудов.
В шампанском намного меньше калорий, чем в вине или пиве, поэтому вы можете пить его без ущерба для фигуры.
Если вы подвержены повышенной чувствительно к клейковине, которая содержится в пиве, то шампанское или сидр могут стать для вас любимым напитком, ведь в них клейковины нет.
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