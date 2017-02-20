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Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп
21.02.2017 12:40 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет познакомить читателя в этим обаятельным политиком. До того, как он был избран на пост, красавчик Трюдо занимался боксом, играл в кино и работал ведущим на радио.
Не так давно Джастин Трюдо побывал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Политики разделили трапезу в ресторане, и, судя по фотографиям, Меркель осталась очень довольна этой встречей
А за пару дней до визита в Германию премьер-министр побывал в Вашингтоне, где увиделся с Дональдом Трампом.
Премьер-министр Канады признался, что его взгляды на политику расходятся со взглядами Трампа, но при этом сказал, что он уважает то, как президент фокусируется на конечном результате своих дел
На этой встрече была и Иванка Трамп, которая была сражена наповал галантностью и манерами канадца
Не осталась в стороне и Кейт Миддлтон. Видно, что ей тоже чрезвычайно понравился Джастин
Встретился Джастин и с молодой британской актрисой Эммой Уотсон
А также с королевой Иорнадии Ранией аль-Абдулл
Даже Дональд Трамп не смог сдержать улыбки
На встрече с английской королевой Елизаветой Второй Трюдо заметил, что он является двенадцатым премьер-министром Канады за всё время её царствования. Елизавета Вторая ответила ему очень остроумно: «Спасибо, я ощутила себя очень древней!»
Джастин Трюдо и бывший президент Барак Обама
Джастин на встрече с мексиканским президентом
Кажется, что Трюдо долго сомневался, стоит ли протягивать руку Трампу. Оказывается, последний очень любит подолгу удерживать руки других людей в своих, а потом притягивать их к себе
У Джастина Трюдо довольно интересный вкус в одежде, он обожает разноцветные носки
И способен выполнять сложные трюки
А ещё Джастина любят даже маленькие панды!
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В 2015 году в Канаде был выбран премьер-министром Джастин Трюдо. Этой очаровательный мужчина влюбил в себя абсолютно всех: от простых граждан своей страны...
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