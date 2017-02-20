﻿ Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп. 21.by
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Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

21.02.2017 12:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет познакомить читателя в этим обаятельным политиком. До того, как он был избран на пост, красавчик Трюдо занимался боксом, играл в кино и работал ведущим на радио.

Не так давно Джастин Трюдо побывал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп
Источник фотографий: Bigpicture.ru

Политики разделили трапезу в ресторане, и, судя по фотографиям, Меркель осталась очень довольна этой встречей

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

А за пару дней до визита в Германию премьер-министр побывал в Вашингтоне, где увиделся с Дональдом Трампом.

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Премьер-министр Канады признался, что его взгляды на политику расходятся со взглядами Трампа, но при этом сказал, что он уважает то, как президент фокусируется на конечном результате своих дел

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп
Photo by Mark Wilson/Getty Images

На этой встрече была и Иванка Трамп, которая была сражена наповал галантностью и манерами канадца

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп
`Photographer: Kevin Dietsch/Pool via Bloomberg

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Не осталась в стороне и Кейт Миддлтон. Видно, что ей тоже чрезвычайно понравился Джастин

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Встретился Джастин и с молодой британской актрисой Эммой Уотсон

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

А также с королевой Иорнадии Ранией аль-Абдулл

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Даже Дональд Трамп не смог сдержать улыбки

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

На встрече с английской королевой Елизаветой Второй Трюдо заметил, что он является двенадцатым премьер-министром Канады за всё время её царствования. Елизавета Вторая ответила ему очень остроумно: «Спасибо, я ощутила себя очень древней!»

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Джастин Трюдо и бывший президент Барак Обама

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Джастин на встрече с мексиканским президентом

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

Кажется, что Трюдо долго сомневался, стоит ли протягивать руку Трампу. Оказывается, последний очень любит подолгу удерживать руки других людей в своих, а потом притягивать их к себе

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

У Джастина Трюдо довольно интересный вкус в одежде, он обожает разноцветные носки

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

И способен выполнять сложные трюки

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

А ещё Джастина любят даже маленькие панды!

Канадский политик-красавчик покоряет президентов, королев, принцесс и Иванку Трамп

 
 
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В 2015 году в Канаде был выбран премьер-министром Джастин Трюдо. Этой очаровательный мужчина влюбил в себя абсолютно всех: от простых граждан своей страны...

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