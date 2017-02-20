Фактрум предлагает читателю познакомиться с мужским мнением блогера Kazakuralsky о женщинах, которым поделилась Морена Морана в своём ЖЖ. Вы не обязаны соглашаться с ним, но принять к сведению эти факты всё-таки стоит.





1. Если женщина охотно поделилась с вами тем фактом, что она рано начала половую жизнь, то бегите от неё, ничем хорошим отношения с ней не закончатся.

2. От дамы, не умеющей создавать уют и комфорт, тоже стоит бежать без оглядки. Если вы пришли к женщине в гости, а у неё в квартире царит хаос и грязь, то и в вашем совместном жилище будет то же самое.

3. Понятно, что с женщиной, имеющей вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя) невозможно построить крепкие отношения. Вам всё время придется уговаривать её бросить, а она будет злиться и ссориться с вами.

4. Как правило, женщины, работающие в государственных структурах, например, в полиции или налоговой службе, и дома принимаются командовать мужчиной. Оно вам надо?

5. Точно так же и начальницы склонны к тому, чтобы быть главой семьи. Не каждому мужчине это понравится.

6. Если вам нужны только приключения и веселое времяпрепровождение, то знакомьтесь со всякими тусовщицами и неформалками. Если же вы хотите крепкую семью, то проходите мимо них.

7. Женщина, искренне верящая во всяческие гороскопы и приметы, способна из-за них упустить идеально подходящего ей мужчину.

8. Если у вашей избранницы в детстве не было примера правильных семейных отношений, то и с вами она не сможет их построить. Без отца девочка не может понять всю важность присутствия мужчины в её жизни, а значит, и к вам будет относиться не так, как надо.

9. Для стабильных отношений между мужчиной и женщиной должна быть разница в возрасте, как минимум в семь лет. Если женщина старше, то она воспринимает мужчину как своего сына и начинает чрезмерно опекать его. А девушки одного с вами возраста или с незначительной разницей в нём не способны воспринимать вас как равного партнера, поэтому они будут изо дня в день проверять вас на прочность.

10. Девушки, думающие, что они — настоящие сокровища, рискуют провести всю жизнь в одиночестве. Они склоны очень долго выбирать себе «принца», а выбрав — всячески изводить его капризами.

11. Если вы готовы посвятить свою жизнь женщине с ребёнком от другого брака, то будьте готовы к тому, что своим детьми вы можете и не обзавестись. Обычно женщины уделяют своему первенцу много внимания, забывая о себе и о своём избраннике.

12. Если вы приехали покорять Москву, то не заводите отношений с коренными москвичками. Все они, как правило, слишком горды и эгоистичны, а людей из провинции и за людей-то не считают.

13. А с некоренными москвичкам и подавно! Те сосредоточены только на том, чтобы завоевать столицу и делают для этого всё возможное, даже соглашаются на непристойные приглашения от богатеньких мужиков.

14. Женщины, в жизни которых главным мужчиной является их отец, будут «тыкать» вас носом в то, какой их папенька крутой и умный. А вы навсегда останетесь в его тени.

15. От любительниц попутешествовать тоже не стоит ждать ничего хорошего. На отдыхе они привыкли расслабляться и заводить романы, поэтому верности от них не дождешься.

16. Если в круг интересов женщины входят лишь социальные сети и просмотр телепередач, то вам стоит уйти от неё. Конечно, ведь ярые фанатки популярных реалити-шоу имеют ну очень искаженное восприятие нормальных отношений между мужчиной и женщиной.

17. Если вы уверены, что создание семьи подразумевает рождение детей, то с девушкой-чайлдфри вам точно не по пути. Она будет тратить все свое время на свои удовольствия, а не думать о детях.

18. Женщина, полностью погруженная в создание или управление собственным бизнесом, всегда находится в состоянии стресса и нервного возбуждения. Поэтому создание семьи стоит для нее отнюдь не на первом и даже не на втором месте.

19. Стоит искать себе спутницу жизни, воспитание и уровень жизни которой будет схож с вашим. Социальное неравенство рождает ссоры и способно погубить даже стабильные отношения.

20. Вечные студентки не понимают важность любви, отношений и семьи в жизни человека. Они стремятся лишь получить первое, второе, пятое, десятое высшее образование, что, конечно же, отнимает всё их время.