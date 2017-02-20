|
Подборка забавнейших анекдотиков
21.02.2017 13:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю самые крутые анекдоты, которые вызовут на вашем лице широкую улыбку
— Какие традиции наиболее популярны в вашей семье?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если бы не существовало анекдотов, то наша с вами жизнь была бы намного скучнее. Ведь с помощью хорошей шутки можно заполнить паузу в разговоре или заставить...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии