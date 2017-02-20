Фактрум рассказывает читателю удивительную историю о том, как дюжина детишек помогла полицейским поймать опасных преступников. А что было бы, если бы детям не поверили?..

Группа из двенадцати детей принимала участие в традиционной пасхальной «охоте за яйцами» в английском графстве Суррей. И в самый разгар поисков дети увидели, что над ними кружит вертолет полиции, а затем заметили, как в сторону леса стремительно бежит подозрительный мужчина.

Сначала дети не поняли, в чём дело, но потом сообразили, что полиция явно гонится за этим мужчиной. Они начали громко кричать и прыгать, но полицейские на вертолете их не замечали. И вдруг двум старшим мальчикам пришла в голову идея выложить стрелку. Ребята быстро бросились на землю и выложили своими телами стрелку, показывающую направление, в котором убежал мужчина.

В первые секунды полицейские решили, что дети просто дурачатся. Но потом они сообразили, что ребята решили помочь им! Отряд двинулся в указанном направлении и смог задержать опасного преступника, которому почти удалось скрыться из вида.

Полицейские назвали этих находчивых ребят в возрасте от шести до двенадцати лет «Потрясной дюжиной» и горячо поблагодарили их за помощь. Примечательно, что эти мальчики и девочки участвовали в «охоте за яйцами» в рамках благотворительной акции, проводящейся для сбора денег в помощь детям, больным лейкемией.