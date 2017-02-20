﻿ Кесарево сечение без показаний: прихоть или метод спасения от родовой боли?. 21.by
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Кесарево сечение без показаний: прихоть или метод спасения от родовой боли?

21.02.2017 13:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Стиральная машина стирает наши вещи, хлеб печет хлебопечка, готовит еду мультиварка. Осталось изобрести аппарат для рождения детей! Хотя некоторые мамочки умудряются рожать, не рожая. Речь идет о кесаревом сечении.

Что такое кесарево без показаний? Что оно таит — вред или пользу? Как, казалось бы, простая операция может отразиться на характере вашего крохи? Давайте разберемся в этой непростой проблеме.

Кесарево сечение без показаний: прихоть или метод спасения от родовой боли?

Что думают отечественные врачи о кесаревом сечении без показаний

Роды — это действие, которому надо научиться. Для этого существуют школы материнства, акушеры-гинекологи, женские консультации. Кесарево без показаний для здоровой женщины — это стремление получить большой результат малой ценой. Иллюзия заключается в том, что кесарево — простейшая процедура, как сходить на маникюр. А ведь нужно понимать, что для данной операции нужно три врача, хирург-ассистент, анестезиолог, два педиатра и т.д.

Мнение правозащитников и зарубежных специалистов о кесаревом сечении без показаний

Мнение зарубежных эскулапов о кесаревом сечении без показаний существенно отличается от позиции отечественных специалистов. На Западе такая операция – обычное дело. В странах постсоветского пространства, когда говорят о естественном разрешении, не учитывают волю женщины осуществлять контроль над своим телом.

Акушер-гинеколог из Майями, США, доктор Лев Кандинов, поясняет, что если угрозы для здоровья женщины не существует, в США разрешено делать кесарево по желанию женщины. Шов после хирургического вмешательства абсолютно не заметен. Роженица может наблюдать за процессом появления на свет своего ребенка, имеет право сразу же приложить малыша к груди.

В Англии разработан метод «медленной операции», когда малыш из утробы матери достается неспешно, таким образом, как бы имитируя природные роды. А Французская ассоциация сексологов провозгласила лозунг: «Кесарево сечение – залог сохранения сексуального здоровья нации».

Может ли кесарево сечение негативным образом отразиться на психике малыша

Существуют разные мнения. Давайте изучим их.

Первое, о чем хотелось бы поговорить, это матрица Грофа (базовая перинатальная матрица) — тот путь, который ребенок проходит во время родов.

1. Первая матрица — матрица гармонии (то состояние ребенка, в котором он находится в течение девяти месяцев беременности мамочки).

2. Вторая матрица — пора изменений (время схваток).

3. Третья матрица — путь борьбы (когда ребенок делает поступательные движения по родовым путям).

4. Четвертая матрица — матрица победителя.

Сторонники матрицы Грофа ссылаются на то, что во время кесарево сечения выпадает матрица, которая программирует ребенка на борьбу, и он становится ведомым по жизни.

Традиционные психологи придерживаются той позиции, что нет никакой разницы между детками, которые появились на свет естественным путем, и детками, которые родились с помощью кесарево сечения. Большее влияние на формирование психики и способностей малыша оказывают внешняя среда и атмосфера в семье.

Кроме того, существует такое понятие, как перинатальный психоз, когда мама настолько тревожна, что это может передаться ребенку. В этом случае рекомендуется провести кесарево сечение. Такова мировая практика.

Как кесарево влияет на физическое здоровье малыша

Если младенец не прошел через родовые пути и не получил полезной материнской микрофлоры, сразу начинаются нарушения в вырабатывании иммунитета. Плодовая жидкость, которая находится в легких ребенка, не вытесняется, и новорожденный получает риск ее задержки. А это нарушение адаптации системы дыхания!

Кроме того, гормональные процессы в организме новоиспеченной мамочки не будут такими активными, как при естественных родах, ведь кроха не сам «запустил» родовой процесс. Поэтому лактация наступит позже и будет налаживаться намного труднее. Что касается страха растяжений и разрывов, специалисты уверяют, что по истечении шести недель после родов все придет в норму и станет даже лучше!

Раздумывая о кесаревом сечении, не забывайте, что вы в своих страхах не одиноки. Во время родов с вами трудится и так же боится ваш ребеночек. Берегите себя и будьте здоровы!Кесарево сечение без показаний: прихоть или метод спасения от родовой боли?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Стиральная машина стирает наши вещи, хлеб печет хлебопечка, готовит еду мультиварка. Осталось изобрести аппарат для рождения детей! Хотя некоторые мамочки...

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